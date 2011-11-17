شهدای اقتدار جان خویش را نثار حفظ انقلاب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت شهدای اقتدار و هفته بسیج با حضور فرمانده سپاه ناحیه کرج، مدیران و کارمندان دستگاههای اجرایی استان البرز برگزارشد.



این مراسم صبح پنج شنبه ساعت 10صبح در مسجد امام جعفر صادق (ع) واقع در کوی کارمندان شمالی بر گزار شد.

فرمانده سپاه ناحیه کرج در این آیین گفت: شهدای اقتدار با نثار جان خود بار دیگر ثابت کردند که به هیچ دشمنی اجازه نمی دهند خدشه ای به نظام اسلامی وارد کند.

سرهنگ احمدرضا باهک تصریح کرد: مردم با حضور باشکوه و گسترده خود در مراسم تشییع و خاکسپاری شهدای اقتدار نشان دادند که همچنان پیرو راه این عزیزان و مقام عظمای ولایت هستند.

وی اظهار داشت: شهدای این حادثه درس شهامت و شهادت را نزد جهانیان بار دیگر تکرار کردند.

در مراسم گرامیداشت شهدای حادثه انفجار زاغه مهمات در ملارد جمعی از مردم، مسئولان و همچنین برخی از خانوادههای شهدای این انفجار حضر داشتند.