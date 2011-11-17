وزارت خارجه به دنبال تحقق دیپلماسی دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کمالوندی بعد از ظهر پنج شنبه در دیدار وزیر امور خارجه با خانواده شهدا و اسرای وزارت امور خارجه در قم که در محل دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قم انجام شد، با اشاره به تفاوت وزارت امور خارجه با سایر وزارت خانه ها تصریح کرد: آنچه باعث متفاوت شدن این وزارت خانه با سایر دستگاه ها می شود یکی به دلیل انتصاب یک سوم کل کارمندان این وزارت خانه با خانواده شهدا و ایثارگران است.



وی اضافه کرد: دلیل دوم این تفاوت این است که سطح تحصیلات کارمندان این وزارت خانه بین دیگر دستگاه های دیگر شاخص است و امیدواریم علم و ایمان دو بال پرواز ما در جهت اجرای سیاست های امور خارجه باشد.



کمالوندی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح تفاوت بین دیپلماسی و سیاست خارجی پرداخت و اظهار داشت: ما در وزارت امور خارجه سیاست خارجی را تعیین نمی کنیم بلکه این سیاست ها در سطوح بالا و بر اساس اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سند چشم انداز تعیین می شود و اجرای آن یعنی دیپلماسی به وزارت امور خارجه واگذار می گردد.



وی دیپلماسی را ظرفیت تاثیرگذاری در طرف مقابل عنوان کرد و گفت: این ظرفیت تاثیرگذاری می تواند بر اساس عشق و علاقه باشد و یا این که ظرفیت متقاعد کردن طرف مقابل از روی ترس و در این میان ظرفیت حد وسطی هم وجود دارد و آن دیپلماسی اقنایی است که در آن دو طرف، قانع می شوند که کاری انجام دهند که به نفع هر دو باشد.



معاون اداری مالی وزارت امور خارجه تصریح کرد: اما دیپلماسی دینی این است که ما بتوانیم نوع اول را اجرا کنیم یعنی ظرفیت تاثیرپذیری از سر عشق و محبت باشد و دیگران ما را دوست داشته باشند و ما به دنبال این دیپلماسی هستیم.



وی در ادامه بیان داشت: دشمن می خواهد رفتار ما را طوری نشان دهد که این رفتار ما شایسته دوست داشتن نباشد اما ما باید از ظرفیت هایی که باعث ایجاد عشق و محبت در دل دیگران می شود استفاده کنیم.



باید در سیاست خارجه کشور بتوانیم تصویر درستی از اسلام بدهیم



کمالوندی یادآور شد: اگر ما در سیاست خارجی کشور بتوانیم تصویر درستی از اسلام ارائه بدهیم و اسلام غدیر را خوب معرفی کنیم، آن وقت اسلام مکتبی خواهد شد که همه در جهان آن را دوست خواهند داشت.



وی با اشاره به این که امروز دنیا تشنه مکتبی است که روشی خوب برای زندگی داشته باشد و انسان را به آرامش برساند، تصریح کرد: اگر ما این تشنگی فطری را بتوانیم به خوبی جواب دهیم و اسلامی که به دنبال خدمت به مردم است و از مستضعفان حمایت می کند را به درستی به همه معرفی کنیم، این دین شایسته دوست داشتن است.



معاون اداری مالی وزارت امور خارجه در ادامه بیان داشت: ما در وزارت امور خارجه وظیفه سنگینی داریم و باید به گونه ای رفتار کنیم که مکتبی که شهدا سنبل آن هستند را در دنیا ترویج دهیم.



ملت ایران افتخار می کند که طلایه دار گسترش پیام حق و عدالت است



وی اهداف عالیه انقلاب اسلامی را رواج اسلام عنوان کرد و یادآور شد: امروز اسلام و معارف اهل بیت(ع) در بسیاری از کشورها در حال گسترش است و قیام هایی در سراسر جهان در حال شکل گیری است و این ها به نوعی از ایران سرچشمه گرفته است و این برای ملت ایران یک افتخار است که در گسترش پیام حق و عدالت طلایه دار باشد.