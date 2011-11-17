آموزش و اشتغال زندانیان از برنامه های اداره کل زندانهای لرستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی محمدی در جلسه کارگروه اشتغال زندانهای لرستان اظهار داشت: ایجاد فرصتهای شغلی پایدار از دیرباز دغدغه مهم مسئولان در هر جامعه ای بوده و هرگاه در این زمینه اصولی کار شده شاهد نتایج خیره کننده ای بوده ایم.

وی افزود: امنیت اجتماعی با بیکاری رابطه خاصی دارد به نحوی که هرگاه در جامعه ای شاهد آمار بالای بیکاری باشیم به طور طبیعی امنیت اجتماعی شهروندان نیز پایین آمده است و هنگامی که آمار بیکاری پایین آید نتایج بهتری در همه حوزه ها خواهیم گرفت.

مدیر کل زندانهای لرستان در ادامه بیان داشت: در زندان نیز پرکردن اوقات فراغت زندانیان واجد شرایط از طریق برنامه های اشتغالزا می تواند از یک طرف فضای آرامی را برای زندانها و زندانیان فراهم ساخته و از طرف دیگر از محل درآمد زایی که به همین واسطه ایجاد می شود به اقتصاد خانواده های زندانیان کمک شود.

وی ضمن تأکید بر توجه ویژه به توسعه اشتغال در زندانها یادآور شد: تدوین نقشه راه و برنامه ریزی اصولی، ایجاد ساز و کارهای مورد نیاز از طریق برقراری ارتباط و افزایش سطح همکاریها با نهادها و ارگانهای ذیربط از اقدامات مقدماتی در حوزه اشتغال زندانیان محسوب می شوند.

محمدی تصریح کرد: برنامه ریزی برای اشتغال زندانیان باید به گونه ای باشد که برای هر سه زندان باز، نیمه باز و بسته به تناسب ویژگیهای آنها طرح ویژه و هدفمندی داشته باشیم.

مدیر کل زندانهای لرستان اظهار داشت: از زندانیانی که قرار است در بخشهای مختلف به کار گمارده شوند می بایست بر اساس نوع جرم و دسته بندی زندانها تضامین لازم اخذ شود.

وی همچنین با اشاره به حجم بالای سرمایه گذاری در این حوزه، افزود: زندانی نیز باید یاد بگیرد که از امکانات، امتیازات و فرصتهایی که در زندان برای او فراهم شده به نحو مطلوبی بهره برده و در مسیر اصلاح و تغییر گام بردارد.

محمدی بیان داشت: سازماندهی و آموزش زندانیان از برنامه های مهم فرهنگ سازی در زندانها است که لازم است مورد توجه قرار گیرند.

مدیرکل زندانهای لرستان در ادامه خواستار تعامل بیشتر بنیاد تعاون و حرفه آموزی زندانیان و زندانهای استان شد و افزود: به نظر می رسد پیش از به کارگیری زندانیان در مراکز مختلف ضروری است که یک تعامل و ارتباط نزدیک با دستگاه قضایی برقرار و هماهنگی های لازم در این خصوص انجام شود.