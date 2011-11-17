1200 شهید از سایر ملل در قم مدفون هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظم پورامینی بعد از ظهر پنج شنبه در دیدار وزیر امور خارجه با خانواده شهدا و اسرای وزارت امور خارجه در قم که در محل دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قم انجام شد، با اشاره به مدفون بودن هزار و 200 شهید از سایر ملل در قم اظهار داشت: این شهدا در زمان جنگ طلبه و ساکن قم بودند که داوطلبانه به جبهه ها اعزام و در جنگ شهید شدند.
وی تصریح کرد: این شهدا از کشور های بسیاری از جمله عراق، پاکستان، افغانستان، فرانسه، بحرین، عربستان، الجزایر، لبنان و ... هستند.
تاکید بر صدور شناسنامه برای فرزندان شهدای سایر ملل در قم
پور امینی متذکر شد: امروز مشکل اصلی خانواده این شهدا شناسنامه است چرا که فرزندان آنها در قم متولد و در همین جا نیز بزرگ شده اند اما شناسنامه ندارند، البته این کار در حال پیگیری است و ما از وزارت امور خارجه می خواهیم تا در اجرای این پیگیری، تسریع صورت گیرد.
پیشنهاد اعزام کاروان خانواده شهدا و ایثارگر از قم به کشور لبنان
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این ترویج فرهنگ ایثار و شهادت یکی از برنامه های ما در نظام جمهوری اسلامی ایران است، اظهار داشت: پیشنهاد می شود برای ترویج بیش از پیش این فرهنگ کاروان هایی از خانواده شهدا و جانبازان استان قم به کشور لبنان اعزام شوند و در این خصوص با خانواده های شهدا در آن کشور تبادل نظر و تجارب و رای زنی فرهنگی داشته باشند.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم یادآور شد: این خانواده ها می توانند به عنوان راوی، پیام انقلاب اسلامی را نیز به آن کشورها منتقل کنند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم بیان داشت: هزار و 200 نفر از شهدای سایر ملل در شهر قم مدفون هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظم پورامینی بعد از ظهر پنج شنبه در دیدار وزیر امور خارجه با خانواده شهدا و اسرای وزارت امور خارجه در قم که در محل دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قم انجام شد، با اشاره به مدفون بودن هزار و 200 شهید از سایر ملل در قم اظهار داشت: این شهدا در زمان جنگ طلبه و ساکن قم بودند که داوطلبانه به جبهه ها اعزام و در جنگ شهید شدند.
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