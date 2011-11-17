1200 شهید از سایر ملل در قم مدفون هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظم پورامینی بعد از ظهر پنج شنبه در دیدار وزیر امور خارجه با خانواده شهدا و اسرای وزارت امور خارجه در قم که در محل دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قم انجام شد، با اشاره به مدفون بودن هزار و 200 شهید از سایر ملل در قم اظهار داشت: این شهدا در زمان جنگ طلبه و ساکن قم بودند که داوطلبانه به جبهه ها اعزام و در جنگ شهید شدند.



وی تصریح کرد: این شهدا از کشور های بسیاری از جمله عراق، پاکستان، افغانستان، فرانسه، بحرین، عربستان، الجزایر، لبنان و ... هستند.



تاکید بر صدور شناسنامه برای فرزندان شهدای سایر ملل در قم



پور امینی متذکر شد: امروز مشکل اصلی خانواده این شهدا شناسنامه است چرا که فرزندان آنها در قم متولد و در همین جا نیز بزرگ شده اند اما شناسنامه ندارند، البته این کار در حال پیگیری است و ما از وزارت امور خارجه می خواهیم تا در اجرای این پیگیری، تسریع صورت گیرد.



پیشنهاد اعزام کاروان خانواده شهدا و ایثارگر از قم به کشور لبنان



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این ترویج فرهنگ ایثار و شهادت یکی از برنامه های ما در نظام جمهوری اسلامی ایران است، اظهار داشت: پیشنهاد می شود برای ترویج بیش از پیش این فرهنگ کاروان هایی از خانواده شهدا و جانبازان استان قم به کشور لبنان اعزام شوند و در این خصوص با خانواده های شهدا در آن کشور تبادل نظر و تجارب و رای زنی فرهنگی داشته باشند.



رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم یادآور شد: این خانواده ها می توانند به عنوان راوی، پیام انقلاب اسلامی را نیز به آن کشورها منتقل کنند.

