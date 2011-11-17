لزوم تشکیل کمیته بررسی مشکلات کشاورزی/ تبلیغات داربستی گرگان را نازیبا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری افزود: دستگاه های خدمات رسان آب، گاز، برق برای تأمین نیاز خانگی، صنعتی ، کشاورزی و اداری موانع را از سر راه بردارند.

فرماندار ادامه داد: اعزام گروه های سه نفره کمیته صیانت از حقوق شهروندی در بین دستگاه های اجرایی حمایت همه مسئولان الزامی است.

وی یادآور شد: در خور شأن مردم گرگان نیست که افرادی با عرضه فرآورده های کشاورزی در معابر ایجاد مزاحمت کنند و همچنین پدیده داربست های تبلیغاتی اصلا مطلوب نیست.

وی تأکید داشت: ظرف یکماه آینده طرح جدیدی به سبک شهر های بزرگ برای تبلیغات و اطلاع رسانی در شهر وارد کار شود تا شهر گرگان از داربست های که نمای شهر را بهم ریخته رهایی یابد و چهره شهر زیبا شود.

فرماندارگرگان گفت: همکاری مردم در سرشماری نفوس و مسکن پرشور و دلگرم کننده بود، نتایج حاصله بزرگترین پشتوانه برنامه ریزی و توسعه فردای شهرستان خواهد بود.

وی افزود: خانوار های که به دلایلی موفق به شرکت در این طرح نشده اند می توانند با تماس با ستاد ها آمار خود را به مأموران بدهند.

گرزین با اشاره به هفته بسیج اظهار داشت: تفکر بسیجی انقلاب را بیمه خواهد کرد در صورتیکه فرا گیر و پایدار بماند.

وی افزود : نقش رهبر بسیجی در این است که در موقع خاص با تبیین مواضع تکلیف را روشن کند، در جریان انتخابات 88 تلاش داخلی و خارجی بر این بود انتخابات باطل شود حضرت آقا در خطبه های نماز جمعه فرمودند یک قدم عقب نشینی نخواهیم کرد.

به گفته وی، اگر این اتفاق می افتاد دست آویزی می شد تا امروز نه انتخابات داشته باشیم و نه دولت و ره اورد آن هرج و مرج کشور را فرا می گرفت.

فرماندار گرگان گفت: بسیج نور و نیر است برطرف کننده نار و آتش بسیج مثل خورشید است هر کجا بدرخشد جای فتنه و خیانت نیست.

وی افزود : بسیج لشکر مخلص خداست و ما برای خدا باید هفته بسیج را گرامی می داریم.