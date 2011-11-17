مصوبات سفرهای اول و دوم دولت در حوزه گازرسانی لرستان اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی گودرزی در این رابطه اظهار داشت: در سفر اول هیئت دولت طرح گازرسانی به شهر معمولان و اجرای خط انتقال دوم گاز خرم آباد و در سفر دوم گازرسانی به 100 روستا بر عهده شرکت گاز استان قرار گرفت.

وی افزود: پروژه گازرسانی به شهر معمولان بیش از 60 میلیارد ریال هزینه در بر داشت و برای گازرسانی به این شهر معمولان که در منطقه ای صعب العبور واقع شده 21 کیلومتر خط فلزی، 23 کیلومتر شبکه توزیع و 2 ایستگاه تقلیل فشار گاز نصب و اجرا شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان همچنین به مصوبه خط دوم انتقال گاز خرم آباد اشاره و تصریح کرد: با توجه به افزایش مصارف صنعتی و خانگی خط انتقال اول گاز خرم آباد جوابگوی نیاز استان نبود که در این راستا اجرای خط انتقال دوم گاز خرم آباد با حمایتها و پیگیری مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران به نتیجه رسید.

گودرزی یادآور شد: این خط به طول 167 کیلومتر و از ملایر به خرم آباد اجرا شده و هزینه اجرای آن حدود 180 میلیارد تومان بوده است که بیش از 75 درصد این پروژه در سال 89 به انجام رسید.

وی در مورد مصوبات سفر دوم هیئت دولت به استان نیز گفت: در این سفر شرکت گاز استان لرستان مکلف شد 100 روستای استان را گازرسانی کند.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان افزود : این مصوبه نیز مهر ماه سال جاری به سرانجام رسید و 100 روستا در نقاط مختلف استان از نعمت گاز بهره مند شدند.

وی ادامه داد: پراکندگی و قرار گرفتن روستاهای لرستان در مناطق صعب العبور از چالشهای اصلی گازرسانی به روستاها است که در بعضی از موارد باعث بالا رفتن سختی کار گازرسانی به این مناطق می شود.

گودرزی هزینه انجام شده برای گازرسانی به این تعداد روستا را 235 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: بیش از 80 درصد این مصوبه سفر دوم هیئت دولت طی 17 ماه اخیر و با تلاش همه کارکنان شرکت گاز استان اجرایی شده است.