اردبیل خدمات فنی به جمهوری آذربایجان صادر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری عصر پنجشنبه در دیدار با رئیس سازمان نظام مهندسی کشور اظهار داشت: این استان پتانسیل و قابلیت خوبی در این زمینه بویژه در بخش فنی و مهندسی دارد.

وی با بیان اینکه امروزه صادرات خدمات فنی و علمی بخش عمده ای از صادرات کشورهای توسعه یافته را تشکیل می دهد، افزود: با توجه به وجود استعدادها، کارشناسان خبره و نیز جوانان تحصیل کرده و با تجربه در استان اردبیل، باید از این زمینه صادراتی بهره گرفت.

استاندار اردبیل گسترش تعاملات دانشگاهی و مراکز علمی را یکی از مهمترین راه های افزایش صادرات اینگونه خدمات برشمرد و اضافه کرد: باید با برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت گامهای موثری در این زمینه برداشت.

وی صادرات در این زمینه را ماندگار و بهترین نوع صادرات غیرنفتی ارزیابی کرد و بر لزوم توجه دستگاه ها و سازمانهای ذیربط برای ارتقای دانش فنی و صدور اینگونه خدمات به کشورهای همجوار تاکید کرد.

صابری همچنین با اشاره به لزوم ارتقای کیفیت نظارت در پروژه های عمرانی یادآور شد: باید با تشکیل تیمهای نظارتی در پروژه های عمرانی نظارت دقیق از سوی کارشناسان به عمل آورد.



به گفته وی با اختصاص پنج هکتار به مجموعه فرهنگی، ورزشی و نظام مهندسی زمینه توسعه و تقویت تیمهای نظارتی فراهم خواهد شد.



رئیس سازمان نظام مهندسی کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی از پتانسیلهای چشمگیری برخوردار است، ابراز داشت: در سال جهاد اقتصادی سازمان نظام مهندسی علاوه بر نظارت بر پروژه های عمرانی در سه محور اشتغال، مسکن و هدفمند کردن یارانه ها گامهای اساسی برداشته است.



سید مهدی هاشمی با اشاره به نقش نظام مهندسی در گسترش فعالیتهای عمرانی، معماری، شهرسازی در کشور تصریح کرد: ما اعتقاد داریم مدیریت درست و اصولی در این راستا رفاه و ایمنی مردم را به دنبال خواهد داشت.