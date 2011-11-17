اردبیل خدمات فنی به جمهوری آذربایجان صادر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری عصر پنجشنبه در دیدار با رئیس سازمان نظام مهندسی کشور اظهار داشت: این استان پتانسیل و قابلیت خوبی در این زمینه بویژه در بخش فنی و مهندسی دارد.
وی با بیان اینکه امروزه صادرات خدمات فنی و علمی بخش عمده ای از صادرات کشورهای توسعه یافته را تشکیل می دهد، افزود: با توجه به وجود استعدادها، کارشناسان خبره و نیز جوانان تحصیل کرده و با تجربه در استان اردبیل، باید از این زمینه صادراتی بهره گرفت.
استاندار اردبیل گسترش تعاملات دانشگاهی و مراکز علمی را یکی از مهمترین راه های افزایش صادرات اینگونه خدمات برشمرد و اضافه کرد: باید با برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت گامهای موثری در این زمینه برداشت.
وی صادرات در این زمینه را ماندگار و بهترین نوع صادرات غیرنفتی ارزیابی کرد و بر لزوم توجه دستگاه ها و سازمانهای ذیربط برای ارتقای دانش فنی و صدور اینگونه خدمات به کشورهای همجوار تاکید کرد.
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