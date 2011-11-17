همایش منطقه ای مهندسی برق در علی آباد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با هدف گسترش دانش فنی و اعتلای تحقیقات در گرایشهای مختلف مهندسی برق، معرفی تازه های علمی در صنعت برق، توسعه فن آوری و فرهنگ کارآفرینی در صنعت برق و آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و فنی رشته مهندسی برق در سوم اسفندماه 1390 برگزار می شود.

موضوعاتی همچون کنترل ابزار دقیق و اتوماسیون، کنترل و حفاظت ، ترانسفورماتورهای سیستم قدرت توزیع، پایداری سیستم های قدرت و قابلیت اطمینان، بهبود کیفیت توان در شبکه ، مدل سازی سیستم های الکتریکی، ماشین های الکتریکی، الکترونیک قدرت، شبکه های هوشمند از جمله محورهاست.

نقش انرژی های نو و سهم آن در تولید انرژی، تجدید ساختار در صنعت برق ، برنامه ریزی سیستم های قدرت توزیع، بازار برق و پخش بار بهینه در آن، نقش اصلاح شبکه های توزیع در کاهش تلفات، نقش IT در صنعت برق بعنوان محور همایش معرفی شده است.

پژوهشگران، صاحب نظران، متخصصان و علاقمندان در رشته های مختلف مهندسی برق می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت سما واحد علی آبادکتول به نشانی www.Aliabadiau-samacollege.ir مراجعه و مقالات خود را در زمینه های موضوعی کنفرانس تا تاریخ 15 دیماه به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

شایان ذکر است اسامی آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحدهای آزادشهر، گرگان، شاهرود، سمنان و گرمسار و همچنین شرکت مهندسی انتقال قدرت گلستان، شرکت میهن مامطیر، شرکت اندیشه پویا و مرکز تحقیقات انرژی واحد علی آبادکتول بعنوان همکار در پوستر این همایش به چشم می خورد.