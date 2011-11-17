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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۴۰

همایش منطقه ای مهندسی برق در علی آباد برگزار می شود

همایش منطقه ای مهندسی برق در علی آباد برگزار می شود

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: اولین همایش منطقه ای مهندسی برق در آموزشکده فنی و حرفه ای سما دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول برگزار می شود.

 به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با هدف گسترش دانش فنی و اعتلای تحقیقات در گرایشهای مختلف مهندسی برق، معرفی تازه های علمی در صنعت برق، توسعه فن آوری و فرهنگ کارآفرینی در صنعت برق و آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و فنی رشته مهندسی برق در سوم اسفندماه 1390 برگزار می شود.

موضوعاتی همچون کنترل ابزار دقیق و اتوماسیون، کنترل و حفاظت ، ترانسفورماتورهای سیستم  قدرت توزیع، پایداری سیستم های قدرت و قابلیت اطمینان، بهبود کیفیت توان در شبکه ، مدل سازی سیستم های الکتریکی، ماشین های الکتریکی، الکترونیک قدرت، شبکه های هوشمند از جمله محورهاست.
 
نقش انرژی های نو و سهم آن در تولید انرژی، تجدید ساختار در صنعت برق ، برنامه ریزی سیستم های قدرت توزیع، بازار برق و پخش بار بهینه در آن، نقش اصلاح شبکه های توزیع در کاهش تلفات، نقش IT  در صنعت برق بعنوان محور همایش معرفی شده است.
 
پژوهشگران، صاحب نظران، متخصصان و علاقمندان در رشته های مختلف مهندسی برق می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت سما واحد علی آبادکتول به نشانی www.Aliabadiau-samacollege.ir  مراجعه و مقالات خود را در زمینه های موضوعی کنفرانس تا تاریخ 15 دیماه به دبیرخانه همایش ارسال کنند.
 
شایان ذکر است اسامی آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحدهای آزادشهر، گرگان، شاهرود، سمنان و گرمسار و همچنین شرکت مهندسی انتقال قدرت گلستان، شرکت میهن مامطیر، شرکت اندیشه پویا و مرکز تحقیقات انرژی واحد علی آبادکتول بعنوان همکار در پوستر این همایش به چشم می خورد. 
کد مطلب 1462331

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