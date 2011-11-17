بسیج جامعه پزشکی لرستان 1800 عضو دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی الله شمس بیرانوند در این رابطه اظهار داشت: در حال حاضر هزار و 800 پزشک فوق تخصص، متخصص، عمومی و بهیار عضو بسیج جامعه پزشکی استان لرستان هستند.

وی به آخرین فعالیتهای بسیج جامعه پزشکی لرستان اشاره کرد و بیان داشت: همزمان با عید غدیر خم 10 تیم پزشکی، درمانی به مناطق محروم استان لرستان اعزام شدند.

وی افزود: این تیم های درمانی به مناسبت گرامیداشت اعیاد قربان و غدیر خم با حضور در مناطق محروم استان لرستان، کار ویزیت و درمان بیماران به صورت رایگان در این مناطق را انجام می دهند.

مسئول بسیج جامعه پزشکی استان لرستان بیان داشت: این تیم های درمانی شامل دندانپزشکان، پزشکان عمومی، کارشناسان بهداشتی، روانپزشک و کادر پرستاری و بهیار هستند.

سرهنگ بیرانوند ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی، ویزیت رایگان، معاینه پزشکی، تست فشارخون، قندخون و خدمات دندانپزشکی را از جمله خدمات درمانی این گروه های پزشکی در سطح مناطق محروم استان لرستان عنوان کرد.