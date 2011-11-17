خبرهای کوتاه ورزشی استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، کوهنوردان قزوینی دو چوپان گم شده در ارتفاعات الموت را نجات دادند

دبیر هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان قزوین گفت: سه تن از کوهنوردان قزوینی دو چوپان از اهالی روستای وناش الموت را که به مدت سه روز در ارتفاعات منطقه سرگردان بودند را پیدا کردند ونجات دادند.

اسماعیل قبادی افزود:هیئت کوهنوردی استان قزوین پس از تماس مسئولان هلال احمر بخش الموت شرقی و درخواست کمک آنها برای یافتن دو تن از چوپانان این منطقه که با گله خود به ارتفاعات محلی رفته و ناپدید شده بودند، سه تن از کوهنوردان مجرب خود را به این منطقه اعزام کرد.

وی افزود: منصور غلامی، ،سید مهدی هاشمیان و علی رشوند از کوهنوردان زبده استان جهت این عملیات نجات عازم کوه های منطقه شدند و پس از جستجو در کم تر از یک روز دو فرد گم شده به نامهای یوسفی و کریمی را یافتند و از خطر مرگ نجات دادند.

بخشدار الموت شرقی هم گفت: از سه روز قبل به دنبال ناپدید شدن دو چوپان اهل روستای وناش ماموران هلال احمر با درخواست کمک از هیئت کوهنوردی قزوین با سه تن از کوهنوردان مجرب استان در جستجوی گم شدگان بودند که خوشبختانه دو فرد ناپدید شده نجات یافتند.

الموت شرقی از توابع شهرستان قزوین در شمال شرقی این استان واقع شده است که با آغاز فصل سرما میزبان بارش های سنگین برف و تشکیل مه است.



دو بوکسور قزوینی در اردوی تیم ملی

کادر فنی تیم ملی بوکس کشورمان مجید حاجی عباسی و احسان سپهوندی بوکسورهای اوزان 81 و 56 کیلوگرم را برای شرکت در اردوی آماده سازی تیم ملی دعوت کرد.

تیم ملی بوکس کشورمان خود را برای شرکت در رقابت های انتخابی المپیک لندن که فروردین ماه سال آینده در قزاقستان برگزار می شود، آماده می کند.



قهرمانی بانوی قزوینی در تنیس

بانوی تنیسور قزوین در مسابقات دسته برتر کشور قهرمان شد.

در این رقابت ها که با شرکت 16 تنیسور برتر کشور برگزار شد، سولماز محمدپور با کسب 29 امتیاز برسکوی قهرمانی ایستاد.

مسابقات دسته برتر تنیس روی میز کشور به مدت دو روز در اصفهان برگزار شد.



ادامه رقابتهای بسکتبال

تیم تک ماش قزوین فردا جمعه در هفته پنجم از دور رفت مسابقات بسکتبال دسته یک باشگاههای کشور ساعت 16 میزبان هیئت بسکتبال ارومیه است.

هفته ششم لیگ کاراته جوانان و بزرگسالان استان فردا پیگیری می شود که در مهمترین این دیدارها تیم های مقاومت و دانشگاه در رده سنی بزرگسالان و تیم های وامکان و تاکستان در رده سنی جوانان با هم رقابت می کنند.