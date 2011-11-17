بارندگیها در لرستان 84 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امید سیفی در این رابطه اظهار داشت: متوسط بارش در استان لرستان از ابتدای مهرماه تا پایان روز شنبه 21 آبان ماه سال آبی 91-90 معادل 88 میلی متر بوده است.

وی تصریح کرد: این میزان بارندگی نسبت به دوره مشابه سال قبل 287.5 درصد و نسبت به میانگین دراز مدت 84 درصد افزایش را نشان می دهد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان یادآور شد: حداقل بارندگی در ایستگاههای هواشناسی مبنای استان در این بازه زمانی مربوط به ازنا به میزان 42.5 میلی متر بوده است که این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 49.1 درصد افزایش و نسبت به متوسط طول دوره آماری 8.2 درصد کاهش یافته است.

سیفی ادامه داد: همچنین حداکثر بارندگی در این فاصله زمانی مربوط به ایستگاه الشتر به میزان 143میلی متر بوده است که این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته 921.4 درصد و نسبت به متوسط طول دوره آماری 206.9 درصد افزایش یافته است.