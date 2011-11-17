وزارت امور خارجه بیشترین تعداد شهدا و ایثارگران را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مکارم شیرازی بعد از ظهر پنج شنبه در دیدار وزیر امور خارجه با خانواده شهدا و اسرای وزارت امور خارجه در قم که در محل دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قم انجام شد، بر ارتباط بیشتر با خانواده شهدا و ایثارگران تاکید کرد و گفت: وزارت امور خارجه در بین سایر وزارت خانه ها بیشترین تعداد شهدا و ایثارگران را دارد و لازم تا ارتباط تنگاتنگی با خانواده این عزیزان به وجود آید.



وی تصریح کرد: این ارتباط در وهله اول باعث ایجاد روحیه در همکاران در وزارت امور خارجه می شود و در مرحله بعد موجب می شود تا ما با شجاعت ها و رشادت هایی که برای ثبات و آرامش کشور هزینه شده است بیشتر آشنا شویم و بدانیم که چه فداکاری هایی انجام شده تا امروز ایران بتواند اهداف خود را در دنیا دنبال کند.



مکارم شیرازی با اشاره به اولین سفر دکتر صالحی به عنوان وزیر امور خارجه به قم و دیدار وی با خانواده شهدا و اسیر وزارت امور خارجه در قم اظهار داشت: در این سفر قرار بود تا وزیر امور خارجه به طور جداگانه در منزل این شهدا حاضر شود که به دلیل کمبود وقت تصمیم برآن شد تا در محل دفتر نمایندگی این دیدار به صورت جمعی انجام شود.



بر پایه این گزارش، در ادامه محمد عرب، مشاور عالی استاندار قم و یکی از مدیران اسبق در وزارت امور خارجه در خصوص نحوه شهادت شهیدان وزارت امور خارجه در قم و نحوه به اسارت گرفته شدن جاویدالاثر رستگار مقدم از کارکنان وزارت امور خارجه توضیحاتی را ارائه کرد.



همچنین در ادامه این دیدار خانواده شهدای وزارت امور خارجه در قم صحبت هایی را با وزیر امور خارجه در میان گذاشتند.

