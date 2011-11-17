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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۵۲

طاهایی:

تکمیل بزرگترین مرکز عرضه ماهی کشور 400 میلیون تومان اعتبار می خواهد

تکمیل بزرگترین مرکز عرضه ماهی کشور 400 میلیون تومان اعتبار می خواهد

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران گفت: تکمیل بزرگترین مرکز عرضه ماهی و پروتئین کشور به 400 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر پنجشنبه در جریان بازدید از مجتمع بزرگ ماهی فروشان شمال کشور در ساری با اشاره به اینکه برای خرید زمین و ساخت این مجتمع تاکنون 5.4  میلیارد تومان هزینه شده است، بیان داشت: در این مجتمع به طور مستقیم برای 400 نفر ایجاد اشتغال خواهد شد.

وی افزود: برای تکمیل نهایی این مجتمع مبلغ 400 میلیون تومان اعتبار نیاز است که از منابع و تسهیلات بانکی تامین خواهد شد.

طاهایی ادامه داد: این مجتمع در زمینی به مساحت 32 هزار متر مربع و زیربنای 12 هزار متر مربع و در 135 غرفه عرضه ماهی و پروتئین احداث گردیده و ظرف روزهای آینده افتتاح خواهد شد.

استاندار مازندران تصریح کرد: مجتمع ماهی فروشان شمال کشور، علاوه بر این دارای سالن ورزشی به ظرفیت 1500 صندلی، سردخانه 300 تنی، رستوران مخصوص طبخ ماهی، سالن اجتماعات و کنفرانس با ظرفیت 110 نفر، موزه و مرکز عرضه صنایع دستی و ساختمان اداری بوده که در مدت 30 ماه احداث شده و آماده بهره برداری است.

مازندران از قطبهای تولید ماهی در کشور است.

کد مطلب 1462342

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