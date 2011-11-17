مخازن آب شرب شهر ازنا شستشو داده شد

مهدی اکبریان در گفگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در قالب اجرای عملیات شستشوی سالیانه مخازن آب شرب شهرهای مختلف استان سه مخزن آب شرب شهر ازنا شستشو داده شد.

وی ادامه داد: در این عملیات سه مخزن 5 هزار مترمکعبی فاز یک، 5 هزار مترمکعبی کمری و 2400 مترمکعبی گلزار شهدای شهر ازنا شستشو شدند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان یادآورشد: شستشوی مخازن آب شرب سالی یک بار و با شروع فصل سرما و کاهش مصرف آب توسط مشترکان صورت می گیرد.

اکبریان ادامه داد: این مخازن به سیستم تله متری متصل بوده و کنترل آن توسط مانیتور و از راه دور امکان پذیر است.