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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۵۲

اکبریان خبر داد:

مخازن آب شرب شهر ازنا شستشو داده شد

مخازن آب شرب شهر ازنا شستشو داده شد

ازنا - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان از شسشوی مخازن آب شهر ازنا خبر داد.

مهدی اکبریان در گفگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در قالب اجرای عملیات شستشوی سالیانه مخازن آب شرب شهرهای مختلف استان سه مخزن آب شرب شهر ازنا شستشو داده شد.

وی ادامه داد: در این عملیات سه مخزن 5 هزار مترمکعبی فاز یک، 5 هزار مترمکعبی کمری و 2400 مترمکعبی گلزار شهدای شهر ازنا شستشو شدند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان یادآورشد: شستشوی مخازن آب شرب سالی یک بار و با شروع فصل سرما و کاهش مصرف آب توسط مشترکان صورت می گیرد.

اکبریان ادامه داد: این مخازن به سیستم تله متری متصل بوده و کنترل آن توسط مانیتور و از راه دور امکان پذیر است.

کد مطلب 1462343

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