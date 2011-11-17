درخواست روسیه از مخالفان سوری / دست از خشونت بردارید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، سرگئی لاوروف بر ضرورت اینکه موضع اتحادیه عرب درباره ضرورت توقف خشونتها آشکار و شفاف باشد، تاکید کرد و پیشنهاد کرد تا برای اجرایی کردن طرح این تشکل عربی، همه کشورهای ذیربط به دنبال راه حل مسالمت آمیز در سوریه باشند.



به گفته لاوروف، این کشورها باید راه حل مسالمت آمیز برای حل بحران در سوریه را دنبال کنند، نه اینکه فقط از مسئولان سوریه بخواهند به خشونت پایان دهند، بلکه باید بدون هر گونه استثنایی از مخالفان هم بخواهند خشونت را متوقف کنند.



وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد این مسئله باید از سوی اتحادیه عرب و کشورهایی انجام شود که مخالفان سوری در آن کشورها اقامت دارند.



خاطر نشان می شود کشورهای غربی، اتحادیه عرب و ترکیه به عنوان پایگاه اصلی مخالفان سوری و همچنین قطر به صورت آشکار و پنهان از عملیات مسلحانه و خرابکاری در سوریه حمایت می کنند.



هر چند دولت سوریه پس از موافقت با طرح اتحادیه عرب، با اعلام عفو عمومی از گروههای مسلح خواست سلاح خود را بر زمین بگذارند و تحویل دهند تا مشمول عفو قرار گیرند، اما آمریکا بلافاصله مخالفان سوری را به ادامه تحرکات خشونت آمیز و تسلیم نشدن تحریک کرد که اقدامات خشونت آمیز این گروهها با حمایت غربی ها و بسیاری از کشورهای عربی به ویژه قطر و عربستان سبب شده است تا اوضاع سوریه همچنان بی ثبات و بحرانی باشد.

این در حالی است که شهرهای مختلف سوریه طی چند روز گذشته شاهد برگزاری تظاهرات گسترده مردمی در مخالفت قاطع با دخالتهای خارجی و تصمیمات اخیر اتحادیه عرب بود و طی آن مردم بر آمادگی خود برای فداکاری و جانفشانی در راه دفاع از سوریه تاکید کردند.