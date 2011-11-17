فتح سوسنگرد رویاهای دشمن را نقش بر آب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک آیت الله نورالله طبرسی و سید علی اکبر طاهایی آمده است: دوران طلایی هشت سال دفاع مقدس، روزها و خاطرات شیرین و عزت بخشی را به همراه دارد، یکی ازاین روزهای پرفروغ و درخشان، آزاد سازی سوسنگرد قهرمان در 26 آبان ماه سال 1359 است.

این پیام می افزاید: آزاد سازی سوسنگرد وضعیت خاص و ویژه ای را در زمان جنگ برای ما به ارمغان آورد و در تاریخ ثبت و جاودانه شد.

فتح تاریخی سوسنگرد در حالی اتفاق افتاد که رژیم بعثی عراق با حمایت نظام های استکباری و وابسته به نظام سلطه اقدام به اشغال کشور ایران اسلامی کرده بود.

با وجودی که عراق در معادلات نظامی خود هیچ گاه نمی توانست پیش بینی کند که با قدرت عظیم دفاعی ایران اسلامی روبرو می شود ، اما در شرایطی که سوسنگرد محاصره شده بود و دشمن خواب ها و نقشه های شوم و شیطانی در سرمی پروراند این رزمندگان اسلام بودند که یک تنه و تنها و متکی به قدرت ایمان و با اتکاء به خدای متعال این افتخار بزرگ را در تاریخ به نام خود ثبت و جاودانه نمودند.

عملیات آزاد سازی سوسنگرد با تدبیر مقام معظم رهبری به عنوان نماینده حضرت امام(ره) و عزم و همت و اراده استوار شهید دکتر چمران و جانفشانی بهترین مردان خدا آغاز شد و لحظه شیرین و به یاد ماندنی پیروزی با دستان پرتلاش رزمندگان غیور ایران اسلامی رقم خورد.

پیروزی عظیم فتح سوسنگرد، مسیر عزت بخشی پیروزی ملت ایران را در دفاع مقدس فراهم کرد و با این فتح بزرگ رؤیاهای دشمن نقش بر آب شد.

بی شک پیروزی سوسنگرد درس عبرت آموزی برای ملت ما و شکست تعیین کننده ای برای دشمن بود.

حال که در آستانه سی و یکمین سال این پیروزی قرار گرفته گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مازندرانی در عملیات آزاد سازی سوسنگرد، بالاخص سردار شهید حسین بهرامی که نقش مؤثری در این جبهه ایفا کرده، فرارسیدن این روز بزرگ و حماسی را به یکایک مردم مازندران تبریک و تهنیت می گوییم.