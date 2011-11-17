8200 متر کانال آب در گرگان احداث شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن احمدی افزود: از این میزان 225 متر کانال در قلعه حسن احداث و پوشش شد، در خیابان اصلی کوی اوزینه 51 متر کانال 45 در 50 و در ضلع غربی ورودی اوزینه 560 مترکانال احداث شد، 380 متر طول نیز در همین مکان بعد از مدرسه هاشمی نژاد تکمیل کانال صورت گرفت.

وی ادامه داد: همچنین در سی متری جدید الاحداث مریم 465 متر احداث و تکمیل کانال به همراه پوشش اجرا شد.

معاون فنی و عمران شهرداری گرگان گفت: دربزرگراه شهید کلانتری (کمربندی) نیز 511 مترطول کانال احداث شد و در کوی محتشم به ایرانمهر تا پل توشن نیز 545 متر کانال ایجاد شده است.

احمدی گفت: لازم به ذکر است که در همین راستا و برای توانایی بیشتر در ارائه خدمات در زمان بحران تاسیسات و تجهیزات مرکز بیسیم شهردای ارتقا یافته و اقدام به خرید تجهیزات فردی برای پرسنل خدماتی و مدیران اجرایی برای زمان بحران شده است.

وی بیان داشت: همچنین دیواره سازی و کف سازی رودخانه های سطح شهر نیز از شاخص ترین اقدامات شهرداری برای کاهش اثرات حوادث طبیعی همچون سیل بوده است که انجام شده و یا در حال انجام است.

احمدی افزود: ضمن اینکه شهرداری در حال خرید دستگاه لایروب برای بازگشایی و لایروبی کانالهای سرپوشیده برای هدایت آبهای سطحی از کانالهای مسدود شده نیز است.