به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی در حاشیه سفر یک روزه خود به قم عصر پنج‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به جایگاه قم بیان داشت: قم به دلیل حضور مراجع عظام تقلید در آن دارای جایگاه ویژه‌ای در کشور و از اهمیت زیادی برخوردار است.



وی با اشاره به دیدارش با مراجع عظام تقلید در قم اظهار داشت: باید پیش از این خدمت مراجع عظام تقلید می‌رسیدم و از راهنمایی و نصایح ایشان برخوردار می شدم اما این فرصت در ایام فرخنده و همزمان با این اعیاد مختلف دست داد و ما تقارن این دیدارها با این ایام را به فال نیک می گیریم تا انشاءالله وزارت امور خارجه از این راهنمایی‌ها تا آنجا که می‌تواند بهره‌مند شود.



صالحی گفت: بنده نیز در این دیدارها گزارشی از تحولات منطقه و عرصه بین الملل خدمت مراجع عظام ارائه کردم.



وی همچنین در خصوص دیدارش با خانواده شهدای وزارت امور خارجه در قم بیان داشت: امروز همچنین خدمت خانواده شهدایی که در قم ساکن هستند و بستگان آنها در وزارت خارجه کار می‌کردند و به شهادت نائل شدند، رسیدیم و این برای ما یک توفیق بود.



وزیر امور خارجه در ادامه به دیدارش با رئیس و مدیران جامعه المصطفی العالمیه اشاره کرد و گفت:رسالت و مأموریت جامعه المصطفی العالمیه انسان سازی و نشر افکار انقلاب و اسلام است.



وی با اشاره به حضور طلاب و علاقمندان علوم اسلامی از 120 کشور دنیا در جامعه المصطفی بیان داشت: در این دیدار قرار شد تا کمیته ای مشترک متشکل از این نهاد و وزارت امور خارجه تشکیل شود تا برای مأموریت‌های جامعه المصطفی در کشورهای دیگر هماهنگی‌های لازم انجام شود.



صالحی در پایان یادآور شد: امیدواریم این رفت و آمدها به قم به صورت مستمر ادامه داشته باشد و ما از محضر مراجع عظام تقلید بیشتر بهره‌مند شویم.