به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی در حاشیه سفر یک روزه خود به قم عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به جایگاه قم بیان داشت: قم به دلیل حضور مراجع عظام تقلید در آن دارای جایگاه ویژهای در کشور و از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی با اشاره به دیدارش با مراجع عظام تقلید در قم اظهار داشت: باید پیش از این خدمت مراجع عظام تقلید میرسیدم و از راهنمایی و نصایح ایشان برخوردار می شدم اما این فرصت در ایام فرخنده و همزمان با این اعیاد مختلف دست داد و ما تقارن این دیدارها با این ایام را به فال نیک می گیریم تا انشاءالله وزارت امور خارجه از این راهنماییها تا آنجا که میتواند بهرهمند شود.
صالحی گفت: بنده نیز در این دیدارها گزارشی از تحولات منطقه و عرصه بین الملل خدمت مراجع عظام ارائه کردم.
وی همچنین در خصوص دیدارش با خانواده شهدای وزارت امور خارجه در قم بیان داشت: امروز همچنین خدمت خانواده شهدایی که در قم ساکن هستند و بستگان آنها در وزارت خارجه کار میکردند و به شهادت نائل شدند، رسیدیم و این برای ما یک توفیق بود.
وزیر امور خارجه در ادامه به دیدارش با رئیس و مدیران جامعه المصطفی العالمیه اشاره کرد و گفت:رسالت و مأموریت جامعه المصطفی العالمیه انسان سازی و نشر افکار انقلاب و اسلام است.
وی با اشاره به حضور طلاب و علاقمندان علوم اسلامی از 120 کشور دنیا در جامعه المصطفی بیان داشت: در این دیدار قرار شد تا کمیته ای مشترک متشکل از این نهاد و وزارت امور خارجه تشکیل شود تا برای مأموریتهای جامعه المصطفی در کشورهای دیگر هماهنگیهای لازم انجام شود.
صالحی در پایان یادآور شد: امیدواریم این رفت و آمدها به قم به صورت مستمر ادامه داشته باشد و ما از محضر مراجع عظام تقلید بیشتر بهرهمند شویم.
قم - خبرگزاری مهر: وزیر امور خارجه، قم را به دلیل حضور مراجع عظام تقلید در آن دارای جایگاه ویژهای در کشور دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی در حاشیه سفر یک روزه خود به قم عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به جایگاه قم بیان داشت: قم به دلیل حضور مراجع عظام تقلید در آن دارای جایگاه ویژهای در کشور و از اهمیت زیادی برخوردار است.
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