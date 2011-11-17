تاخیر 15 ساعته برای ورود نخستین گروه حجاج آذربایجان شرقی/ علت معلوم نیست

علیرضا جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه قرار بود اولین پرواز حجاج آذربایجان شرقی که به حج واجب مشرف شده اند در ساعت 16 امروز 26 آبان در فرودگاه تبریز به زمین بنشیند، گفت: متاسفانه اولین گروه با 15 ساعت تاخیر ساعت هفت صبح فردا به فرودگاه تبریز وارد می شوند.

وی با ابراز بی اطلاعی از دلیل این تاخیر طولانی مدت، اظهار داشت: ما اطلاعات کافی و دقیقی از پرورازهای حجاج در دست نداریم و اطلاعات ما براساس اخبار دریافتی از ایران ایر است.

معاون خدمات فرودگاههای آذربایجان شرقی تعداد حجاج حاضر در اولین گروه حاجیان مشرف شده به مکه معظمه را 461 نفر اعلام کرد.

جمشیدی با بیان اینکه براساس برنامه های اعلام شده، پرواز دومین گروه حجاج قرار بود راس ساعت 2:05 بامداد باشد، اظهار داشت: با تاخیر پیش آمده از در پرواز اول، زمان دقیق پرواز دوم غیر قابل پیش بینی است و در حال حاضر اطلاعاتی در این مورد در دست نداریم.

علیرضا جمشیدی با بیان اینکه در برنامه بازگشت حجاج 10 پرواز از مبداء مدینه به مقصد تبریز صورت می گیرد، اظهار داشت: امسال شرکت هواپیمایی ایران ایر مسئولیت انتقال حجاج اعزامی از استان، از فرودگاه مدینه به فرودگاه تبریز را برعهده دارد که 9 پرواز به وسیله هواپیماهای بوئینگ 747 و یک فروند نیز با ایرباس انجام می شود .

وی در ادامه تمهیدات و تسهیلات پیش بینی شده برای ورود حاجیان به فرودگاه تبریز را مناسب و در سطح قابل قبولی دانست و گفت: پارکینگ حجاج در فرودگاه، نورپردازی محوطه و باند پرواز با برپایی دکل 25 متری و محوطه ورودی فرودگاه از نظر سیستم گرمایی، نور و ... کاملا آماده ورود حجاج عزیز است.

علیرضا جمشیدی از استقبال کنندگان حجاج نیز که به فرودگاه تبریز مراجعه می کنند خواست تا با توجه به برودت هوا با حداقل نفرات برای انتقال حجاج از فرودگاه اقدام کنند .

وی همچنین با تاکید دوباره در مورد برودت هوا اظهار داشت: شهروندان قبل از مراجعه به فرودگاه برای استقبال از حجاج با شماره 199 اطلاعات پرواز فرودگاه تبریز و همچنین شماره های 5260405 - 5235835 جهت اطمینان از زمان دقیق پروازها تماس بگیرند .

معاون خدمات فرودگاههای آذربایجان شرقی در این عین حال از اتخاذ تدابیر لازم برای حجاج و استقبال کنندگان در فرودگاه تبریز خبر داد و گفت: سالنهای ویژه حجاج فرودگاه تبریز به امکانات گرمایشی مجهز شده و محوطه مربوط به ورودی حجاج نیز با روشنایی لازم جهت پروازهایی که در شب خواهد بود تجهز شده است .