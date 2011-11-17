58 درصد خانوارهای روستایی اردبیل از نعمت گاز بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز خدایی عصر پنجشنبه در دیدار کارکنان شرکت گاز استان با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل اظهار داشت: هم اکنون 260 روستای استان اردبیل از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

وی با بیان اینکه عملیات گاز رسانی به 165 روستای دیگر این استان در دست اجراست، افزود: تلاش می کنیم این پروژه ها نیز تا پایان سال جاری تکمیل و به بهره برداری برسانیم.

مدیر عامل شرکت گاز استان گازرسانی به روستاهای استان را از اولویتهای برنامه اجرایی این شرکت برشمرد و اضافه کرد: علاوه بر این در راستای حمایت از بخش صنعت، تاکنون بیش از 757 واحد صنعتی بزرگ و کوچک استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند.

وی با بیان اینکه گازرسانی به 57 جایگاه سی ان جی نیز به اتمام رسیده و در حال ارائه خدمات است، یادآور شد: از مجموع 24 شهر موجود استان نیز 23 شهر را از شبکه گاز سراسری استفاده می کنند که در این زمینه اردبیل جزو استانهای برتر کشور است.

خدایی میزان بهره مندی خانوارهای شهری این استان را نیز بالغ بر 99 درصد اعلام کرد و ابراز داشت: عملیات اجرایی خط انتقال گازرسانی به آخرین شهر باقیمانده استان هم در حال حاضر در دست اجرا بوده که تا پایان سال جاری مراحل اجرایی خط انتقال شهر "مرادلو" به اتمام خواهد رسید و عملیات شبکه گذاری آن آغاز خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل نیز در این دیدار با تقدیر از خدمات گازرسانی در استان، خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به عنوان نظام بالنده دنیا از ضروریات برشمرد.



حجت الاسلام سید حسن عاملی تصریح کرد: هر کس در هر جایی و در هر سمتی فعالیت می کند باید وظیفه خود را که خدمت به مردم است به نحو مطلوب و شایسته انجام دهد.



وی همچنین با اشاره به اعیاد بزرگ مسلمین و دهه ولایت، هدف از وجود دین را پیشرفت و تعالی انسان دانست و متذکر شد: عید غدیر خم روز عظمت اسلام و روز عظمت حضرت امیر المومنین (ع) است.



نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با اشاره به هشت فلسفه وجود امامت، تفسیرمتون دینی، اجرای عدالت در عالم و وجود وحدت را از برکات فلسفه وجود امامت در جامعه دانست و عنوان کرد: باید در ادارات و سازمانهای استان فلسفه امامت برای کارکنان به صورت کامل و شفاف مطرح شود.