به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، حجتالاسلام سیدعلی قاضیعسکر در این دیدار با برشمردن ظرفیتهای گوناگون حج گفت: یکی از ظرفیتهای حج، آشنایی مسلمانان با یکدیگر است که این آشنایی در بدو امر میتواند زمینهساز همکاری برای برگزاری هر چه باشکوهتر مراسم حج باشد.
امیرالحاج ایران اسلامی افزود: "حج" آبروی مسلمانان در سطح بینالمللی است لذا هر چه باشکوهتر برگزار شود برای عظمت اسلام مفید است.
وی ظرفیت دیگر حج را آشنایی مسلمانان دنیا با مشکلات یکدیگر عنوان کرد و گفت: در فرصت حج میتوانیم مشکلات را حل و فصل کنیم.
حجتالاسلام قاضیعسکر، ارتقای سطح معلومات مسلمانان کشورهای مختلف را به عنوان ظرفیت دیگر حج مورد اشاره قرار داد و موسم حج را فرصتی جهت تبیین معارف و اخلاق اسلامی برای مسلمانان کشورهای مختلف دانست.
نماینده ولیفقیه و سرپرست حجاج ایرانی در ادامه با ابراز خرسندی نسبت به توسعه روابط ایران و فیلیپین، برای انتقال تجربیات کشورمان در زمینه امور حج به این کشور اعلام آمادگی کرد و گفت: امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری به ما آموختهاند که تجربیات و پیشرفتهای خودمان را در اختیار مسلمانان جهان بگذاریم تا آنها نیز پیشرفت کنند.
"منیر باجونید" امیرالحاج مسلمانان فیلیپین نیز در این دیدار با اذعان به اینکه جمهوری اسلامی ایران تجربههای ارزندهای در زمینه ارائه خدمات به حجاج دارد، نسبت به همکاری بیشتر بین دو کشور در زمینههای فرهنگی، دینی و اجرایی حج ابراز تمایل کرد.
امیرالحاج مسلمانان فیلیپین با حضور در بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه با نماینده ولیفقیه و سرپرست حجاج ایرانی دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، حجتالاسلام سیدعلی قاضیعسکر در این دیدار با برشمردن ظرفیتهای گوناگون حج گفت: یکی از ظرفیتهای حج، آشنایی مسلمانان با یکدیگر است که این آشنایی در بدو امر میتواند زمینهساز همکاری برای برگزاری هر چه باشکوهتر مراسم حج باشد.
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