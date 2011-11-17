تازه ترین اظهارات مقتدی صدر درباره سوریه/ روسیه با کناره گیری اسد مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه در خبری فوری گزارش داد : وزارت امور خارجه روسیه شروط مخالفان سوری را در خصوص آغاز گفتگو رد کرد.



مخالفان سوری شرط خود برای آغاز گفتگو را کناره گیری بشار اسد اعلام کرده اند که با مخالفت مسکو روبرو شده است.



از سوی دیگر، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اظهاراتی مداخله جویانه گفته است زمان کناره گیری بشار اسد فرا رسیده است.



هشدار صدر درباره پیامدهای سقوط نظام سوریه



خبر دیگر اینکه رهبر جریان صدر عراق با دعوت از مخالفان سوریه به گفتگو، درباره پیامدهای خطرناک سقوط نظام این کشور هشدار داد و گفت : دشمن آنها رژیم اشغالگر قدس است.

مقتدی صدر خطاب به مخالفان سوری گفت : بین رویدادهای سوریه و انقلابهای بزرگ عربی در تونس، مصر، لیبی، بحرین و یمن تفاوت وجود دارد .



رهبر جریان صدر هشدار داد : کشیده شدن سوریه به جنگ، این کشور را به لقمه ای در دسترس آمریکا تبدیل می کند.



مقتدی صدر افزود: یکی از دلایل این تفاوت آن است که بشار اسد مخالف وجود آمریکا و اسرائیل است، و مواضع او برخلاف کسانی که سرنگون شده و یا سرنگون خواهد شد، کاملا شفاف است.



صدر هشدار داد : سقوط نظام سوریه این کشور را به پرتگاه تروریسم و تجزیه می کشاند.



وی با بیان اینکه بسیاری از مردم سوریه حامی نظام هستند، از مخالفان خواست به گفتگو بنشینند.



به گزارش مهر به نقل از العالم، مقتدی صدر با تأکید بر حمایتش از ملت سوریه و حتی مخالفان گفت : هنوز بخشهایی از اراضی شما تحت اشغال است، و شما باید آن را آزاد کنید.



رهبر جریان صدر خطاب به مخالفان گفت: ما از تظاهرات شما برای اعلام نظرتان حمایت می کنیم؛ ولی جمعیتهای کثیری نیز در سوریه هستند که خواستار ابقای نظام هستند؛ که این امر مستلزم آن است که درگیری را کنار گذاشته و به گفتگو بنشیند.

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خاطر نشان می شود اتحادیه عرب شنبه گذشته همسو با فشارها و سیاستهای خصمانه غربی ها و ترکیه و حمایت آشکار از گروههای مسلح، عضویت سوریه را که یکی از اعضای مؤسس این اتحادیه است، تعلیق کرد.