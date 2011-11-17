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۲۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۰۵

روزانه 50 پرواز از فرودگاه مدینه انجام می‌شود

روزانه 50 پرواز برای انتقال حجاج از فرودگاه بین المللی مدینه منوره به کشورهایشان انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عربستان، عاطف طاسجی مدیر روابط عمومی و رسانه ای فرودگاه محمد بن عبدالعزیز مدینه منوره اعلام کرد حدود نه هزار حاجی از زمان اولین پرواز برنامه ریزی شده در چارچوب طرح خروج ضیوف الرحمن از جمعه شب گذشته تا روز چهارشنبه(بیست و پنجم آبان) به کشورهایشان باز گشته اند.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، هزار و 355 پرواز دیگر برای بازگرداندن حجاج به کشورهایشان از طریق 35 شرکت هواپیمایی بین المللی انجام خواهد شد. این مقام مسئول خاطر نشان کرد: میانگین پروازهای خروجی فرودگاه مدینه منوره، 50 پرواز است.
 
طاسجی تاکید کرد: تمام بخشهای فعال در فرودگاه مدینه برای ارائه بهترین خدمات که ضامن سلامتی و آسایش حجاج بیت الله الحرام باشد در خلال طرح خروج آماده اند که این فعالیتها تا نیمه محرم آینده برای بازگشت بیش از 370 هزار حاجی ادامه خواهد یافت.
کد مطلب 1462372

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