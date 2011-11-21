مشکل وقفی مرکز بهداشت شهر جعفریه باید برطرف شود

دکتر سید شمس الدین حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این که تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) برای واگذاری مدیریت و ساخت مرکز بهداشت شهر جعفریه 500 میلیون تومان هزینه پذیره طلب کرده است گفت: اگر مدیریت و ساخت این مرکز بهداشت بر عهده علوم پزشکی باشد ما می‌توانیم خدمات بهتر و کاملتری را ارائه دهیم.



وی با تأکید بر این که اگر آستانه مقدسه بر وقفی بودن زمین این مرکز اصرار داشته باشد، مجبور به انتقال این مرکز بهداشتی هستیم ادامه داد: این مرکز 3400 متر مساحت دارد که بیش از 2 هزار متر آن در وقف آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) است و تولیت حرم، اصرار بر مالکیت و مدیریت این مرکز را دارد.



درخواست پذیره 120 میلیاردی آستانه بابت بیمارستان شهید بهشتی



حجازی با اشاره به این که بیمارستان شهید بهشتی قم نیز بر اساس در خواست آستانه مقدسه ، 120 میلیارد تومان بدهی هزینه پذیره دارد بیان داشت: نباید تمرکز کاری و حرفه‌ای علوم پزشکی با این مباحث مالی به مخاطره بیفتد و نیاز به مساعدت تولیت آستانه حضرت معصومه(س) و مدیران استان داریم.



تشریح برنامه‌های مصوب علوم پزشکی در جعفرآباد



وی درباره عملکرد علوم پزشکی در بخش جعفر‌آباد گفت: سه مصوبه از برنامه‌های دوره اول سفر استانی شامل بهسازی خانه بهداشت با 30 میلیون بودجه مصوب و ترزیق 20 میلیون بودجه سازمانی، تحویل یک دستگاه آمبولانس به مرکز بهداشت جعفریه و زمینه سازی احداث یک پایگاه اورژانس با 150 میلیون تومان را در این بخش اجرایی کرده‌ایم.

