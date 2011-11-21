ثبت نام و اعزام زائر به عتبات و حج فقط توسط سازمان حج و زیارت مجاز است

به گزارش خبرنگار مهر‏، در اطلاعیه مهم حج و زیارت استان قم در خصوص فعالیت غیر قانونی افراد و دفاتر غیر مجاز فعال در امور زیارتی آمده است: عملیات ثبت نام و اعزام زائران و کلیه امور زیارتی خارج از کشور و همچنین نقل و انتقال اسناد حج تمتع و عمره مفرده، طبق مصوبه هیئت وزیران و شورای عالی اداری، بر عهده سازمان حج و زیارت است.



در ادامه بیان شده است: متأسفانه عده‌ای از افراد سودجو، متخلف و شیاد که فاقد مجوز لازم از سازمان حج و زیارت هستند، اقدام به سوء استفاده از احساسات مذهبی و اشتیاق و ارادت مردم به اهل بیت(ع) در خصوص زیارت اماکن مقدسه خارج از کشور و سفر به اماکن مقدسه عراق و سوریه و عربستان می‌کنند و با ترفندهای واهی و اغوا کننده و تبلیغات کذب و بی اساس اقدام به پذیرش، جذب و ثبت نام متقاضیان سفرهای زیارتی کرده‌اند.



این اطلاعیه می‌افزاید:‌ این افراد با این کار غیر قانونی خود و ثبت نام و اعزام غیر مجاز زیارتی، علاوه بر ایجاد تبعات منفی سیاسی و امنیتی برای کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، باعث بروز مشکلات، اتفاقات، حوادث ناگوار و جبران ناپذیر، هتک حرمت زائران و خدشه دار شدن حیثیت اجتماعی و خانوادگی هموطنان می‌شوند.



در ادامه اطلاعیه آمده است:‌ دفاتر و شرکت‌های زیارتی دارای مجوز از سازمان حج و زیارت که به عنوان کارگزاران زیارتی معتبر و قانونی با این سازمان همکاری می‌کنند، می‌توانند نسبت به پذیرش و اعزام زائران در چارچوب قوانین و مقررات ابلاغی اقدام کنند و لذا افراد و دفاتر متفرقه که فاقد مجوز زیارتی بوده و هیچ‌گونه حکم و گواهی از این سازمان ندارند، اجازه فعالیت و دخالت در امور زیارتی را نخواهند داشت.



در این اطلاعیه آمده است: در سال‌های اخیر برخی از همشهریان به دلایلی از جمله ارزانی هزینه سفر، اقدام به مسافرت انفرادی و یا خانوادگی خارج از کاروان‌های سازمان حج و زیارت می‌کنند، سفرهای انفرادی از امنیت بسیار پایینی برخوردار بوده و ضمانت تامین جانی و مالی نداشته و مهم تر از آن فاقد تعهدات سیاسی و دیپلماتیک جهت پیگیری‌های بعدی برای رفع مشکلات احتمالی است.



مراجعه افراد کلاهبردار به درب منازل در قم



این اطلاعیه می‌افزاید: برخی از اشخاص کلاهبردار و متخلف اخیراَ با ارسال پیامک، نامه، تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری به درب منزل تعدادی از همشهریان،‌ خود را به عنوان جعلی نماینده سازمان حج و زیارت و یا نماینده سایر ادارات و نهادهای دولتی یا شرکت های خصوصی معرفی کرده و علاوه بر جلب اعتماد همشهریان،‌تحت عنواین مختلف از جمله برنده شدن کمک هزینه سفر زیارتی، اعطای جایزه سهمیه حج عمره،‌عتبات و یا سفر سوریه اقدام به برقراری ارتباط و نهایتاَ اخاذی و سوء استفاده‌های مالی از مردم می‌کنند.



در پایان این اطلاعیه ادامه داده است: کلیه تبلیغات و اعلامیه‌هایی که در سطح شهر در خصوص نقل و انتقال اسناد حج و عمره و واگذاری فیش های زیارتی نصب، توزیع و منتشر شده است، غیر قانونی بوده و هیچگونه وجهه قانونی و مجوز رسمی نداشته و مورد تأیید سازمان حج و زیارت نیست و همشهریان جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ راهنمایی در خصوص فهرست اسامی و مشخصات و آدرس کارگزاران زیارتی مجاز و قانونی و حدود وظایف و اختیارات آنان با شماره تلفن‌های 7759726 واحد راهنمایان تماس حاصل کنند.

