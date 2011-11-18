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۲۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۲۰

آیتی به مهر خبر داد:

خوابگاههای علوم پزشکی اشباع شدند/ سرانه خوابگاهی کاهش یافت

خوابگاههای علوم پزشکی اشباع شدند/ سرانه خوابگاهی کاهش یافت

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت با اشاره به اشباع خوابگاه های علوم پزشکی گفت: در سال 90 مشکل خوابگاه دانشجویی باز هم ادامه یافت و متوسط بین 30 تا 50 درصد افزایش ورودی به دانشگاههای علوم پزشکی داشتیم.

دکتر محمدحسین آیتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال 88 متوسط فضای خوابگاهی به ازای هر دانشجو 15 مترمربع بود که این میزان برای ورودیهای 89 که بیش از ظرفیت به دانشگاهها اعلام شده بود، به سرانه خوابگاهی 10 مترمربع کاهش یافت.

وی افزود: در سال 90 نیز این مشکل ادامه یافت و به طور متوسط بین 30 تا 50 درصد افزایش ورودی داشتیم که این موضوع در چند دانشگاه به افزایش 200 تا 300 درصدی ورودی منجر شده است. به عنوان مثال یک دانشگاه برای یک رشته در دفترچه کنکور 12 نفر ظرفیت اعلام کرده بود اما 36 نفر برای پذیرش به دانشگاه اعلام شد.

آیتی یادآور شد: همه این عوامل باعث شده که سرانه بازهم کاهش یابد.

معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه ما مجیوریم که سالانه 20 درصد خصوصی سازی درباره امور رفاهی دانشجویی اعمال کنیم که با توجه به افزایش ورودی، مجبوریم یک بخش آن را به خوابگاهها اختصاص دهیم.

کد مطلب 1462426

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