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۲ آذر ۱۳۹۰، ۹:۰۹

قدیمی به مهر خبر داد:

بازبینی منابع و کتب سازمان "سمت"/ فرایند تصویب 38 رشته بازنگری شده

بازبینی منابع و کتب سازمان "سمت"/ فرایند تصویب 38 رشته بازنگری شده

مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت علوم از مذاکره با سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها "سمت" خبر داد و گفت: بر اساس این مذاکرات منابع و کتب سمت بازبینی می شود.

سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با فعالیت های زمان بندی شده برای بازنگری علوم انسانی، با مجموعه سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها "سمت" نیز وارد مذاکره شده ایم.

قدیمی اظهار داشت: بر اساس این مذاکره منابع و کتبی را که سمت تولید می کنند را بر اساس شاخص های اعلامی وزارت علوم، بازبینی می کنیم.

وی همچنین از اتمام بازنگری 38 رشته علوم انسانی خبر داد و گفت: وظیفه بازنگری 38 رشته علوم انسانی بر عهده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم بود که این کار اکنون به پایان رسیده است.

مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی وزارت علوم خاطرنشان کرد: اکنون رشته هایی که مورد بازنگری قرار گرفته اند به کمیته های تخصصی ارجاع داده شده اند و پس از اینکه کمیته ها این بازنگری را تایید کردند، این موضوعات به شورای عالی برنامه ریزی ارجاع داده می شوند و پس از تصویب ابلاغ می شود.

وی تاکید کرد: در نهایت شورایعالی برنامه ریزی وزارت علوم مرجع نهایی برای تصمیم گیری درباره بازنگری رشته های علوم انسانی است.

کد مطلب 1462427

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