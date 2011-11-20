مجید ضرغامی مدیر مسئول انتشارات سرزمین اهـورایی درباره این کتاب که قرارست توسط این ناشر منتشر شود به خبرنگار مهر گفت: کتاب «سینمای ایران؛ امروز، دیروز»، شامل مصاحبه‌های منتشر نشده‌ای از سینماگران قبل و بعد از انقلاب است که این گفتگوها را عارف محمدی‌ انجام داده است.

وی ادامه داد: این کتاب پس از مدت‌ها انتظار با حذف و جایگزینی بخشی از مطالب، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز چاپ گرفت و اکنون در حال آماده‌سازی قبل از چاپ است.

این ناشر در توضیح بیشتر این اثر سینمایی بیان کرد: این کتاب که حدود 240 صفحه است، شامل مصاحبه و تصاویری از بازیگران و دست‌اندرکاران سینمای ایران است. این کتاب، محصول گفتگو و نگاه انتقادی عارف‌ محمدی است که طی سال‌های متفاوت و در ایران و خارج از ایران انجام داده است.

به گفته وی در این کتاب گفتگوهایی با بابک بیات، ویدا قهرمانی، عباس کیارستمی، ناصر تقوایی، بهـروز وثـوقی، هوشنگ کاووسی، عبدالله ‌بوتیممار، جعفر والی، محمدعلی کشاورز، پرویز پرستویی، فاطمه معتمد آریا، اصغر فرهادی، مجید مجیدی، ترانه علیدوستی، بهروز افخمی و ... آورده شده است.

ضرغامی در پایان گفت:‌ امیدوارم بعد از مراحل فنی و آماده‌سازی، این کتاب در چند ماه آینده روانه بازار نشر شود.