محمد بهزاد در گفتگو با مهر درباره پیشنهاد اخیرا دولت اسلام آباد مبنی بر افزایش واردات برق از ایران، گفت: در حال حاضر روزانه حدود یکصد مگاوات برق توسط ایران به پاکستان صادر می شود.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه پاکستان اخیرا درخواستی برای افزایش 200 مگاوات و سپس یکهزار مگاوات برق از ایران را مطرح کرده است، تصریح کرد: ایران با توجه به وجود ظرفیت مازاد برق به ویژه در 6 ماهه دوم سال آمادگی افزایش صادرات برق به تمامی کشورهای همسایه را دارد.

این مقام مسئول با اعلام اینکه در حال حاضر ایران به ترکمنستان، ترکیه، عراق، افغانستان و پاکستان برق صادر می کند، تصریح کرد: همچنین به زودی شبکه برق ایران به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس متصل شده و امکان تبادلات الکتریکی فراهم می‌شود.

وی با یادآوری اینکه در شرایط فعلی ظرفیت نصب شده نیروگاهی ایران حدود 64 هزار مگاوات است، اظهار داشت: به استثنای 2 ماه تابستان در مابقی ماه‌های سال امکان افزایش صادرات برق به تمامی کشورهای وجود دارد.

بهزاد با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود تا اسفند ماه سالجاری درآمدهای کشور از محل صادرات برق به یک میلیارد دلار افزایش یابد، بیان کرد: صادرات برق به پاکستان هم به تدریج و به صورت مرحله به مرحله قابل افزایش خواهد بود.

به گزارش مهر، در حال حاضر ایران با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، نخجوان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می کند.

وزارت نیرو اخیرا با انتشار گزارشی از افزایش حدود 24 درصدی صادرات برق ایران به کشورهای همسایه از ابتدای سالجاری خبر داده است.

هم اکنون مذاکراتی با جمهوری آذربایجان برای اتصال شبکه برق ایران به روسیه و همچنین مذاکراتی با ترکیه برای اتصال شبکه برق ایران به لبنان در حال انجام است.

پیش بینی می شود در صورت نهایی شدن این مذاکرات و اتصال شبکه برق ایران به روسیه، غرب آسیا و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، کشورمان به یک هاب الکتریکی در سطح منطقه خاورمیانه تبدیل شود.