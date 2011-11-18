نفتکش ایران برترین شرکت کشتیرانی جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر تعداد 49 فروند نفتکش با ظرفیت حمل سالانه نزدیک به 12 میلیون تن نفت خام در ناوگان نفتکش ایران تردد می‌کند.

بر این اساس در حال حاضر ایران چهارمین ناوگان نفتکش جهان را در اختیار دارد و پیش بینی می شود با ورود کشتی‌ های جدید و افزایش ظرفیت حمل نفت خام این کشتیرانی به 17.7 میلیون تن، ایران تا چند سال آینده به دومین غول حمل دریایی جهان تبدیل شود.

ناوگان نفتکش ایران در سالهای اخیر در کنار برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت حمل نفت خام، اقدامات گسترده ای برای حذف نفتکش‌های تک جداره، ارتقای ضریب ایمنی و زیست محیطی هم انجام داده است.

از سوی دیگر شرکت ملی نفتکش ایران در جشنواره معرفی بهترین‌های دریایی جهان توسط موسسه دریایی لویدز جایزه کشتیرانی برتر جهان را به خود اختصاص داد.

محمد سوری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران جایزه با ارزش را به نمایندگی از این شرکت دریافت کرده است.

این جایزه به دلیل حضور درخشان ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران در سال 2011 میلادی در بازارهای جهانی، رعایت استانداردهای سطح بالای حفظ محیط زیست و ایمنی در دریا، اعمال بالاترین استانداردهای فنی عملیاتی و داشتن بهترین کارکرد در کلیه بازرسی‌های ناوگان توسط بازرسان ویژه بین‌المللی و همچنین شرکت‌های بزرگ نفتی جهان به این شرکت اعطا شده است.

شرکت ملی نفتکش با وجود بحران‌های اقتصاد جهانی و کمبود درآمدهای کشتیرانی‌ها که سبب افت هزینه‌های نگهداری و تعمیر و به طور کلی مسائل کیفیت فنی در سطح ناوگان‌های جهان شده، هیچ‌گونه کوتاهی در نگهداری ناوگان خود نداشته و این یکی از بزرگترین نکات روشن در مدیریت بهینه ناوگان این مجموعه در سال 2011 میلادی بوده است که این موضوع در این جشنواره مورد توجه قرار گرفت.

همچنین در این جشنواره ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران به عنوان سه شرکت برتر کاندیدای دریافت جایزه ایمنی ناوگان معرفی شد.

شرکت ملی نفتکش ایران در پنج سال گذشته 12 جایزه دریایی مختلف را از طرف موسسه‌های مختلف دریایی دریافت کرده و در عملیات کشتیرانی جهانی کارنامه درخشانی از خود به جای گذارده است .

موسسه لویدز هر ساله ضمن بررسی بهترین‌های فعالیت‌های کشتیرانی به برگزاری یک جشنواره دریایی اقدام می کند که در این جشنواره بهترین های سال این حوزه معرفی می شوند.

به گزارش مهر، هم اکنون ساخت 28 فروند نفتکش جدید توسط سازندگان داخلی و خارجی در حال انجام بوده که با ورود این تعداد کشتی ظرفیت حمل نفت خام و فرآورده های نفتی کشور بیش از 7.5 میلیون تن افزایش می یابد.



با ورود 28 فروند نفتکش جدید در مجموع ظرفیت ناوگان نفتکش به 18 میلیون تن خواهد رسید که در مجموع امکان جابه جایی سالانه بالغ بر 150 میلیون تن نفت و فرآورده های نفتی فراهم می شود.