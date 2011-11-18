به گزارش خبرنگار مهر، کامیار عبدی استاد باستان شناسی این هفته در همایش حفاظت از میراث فرهنگی؛ بایدها و نبایدها که در اهواز برگزارشد بیان کرد: فردوسی شاعر ملی ترکمنستان، مولوی شاعر ترکیه، ابوعلی سینا دانشمندان تاجیک، سفال زرین فام ایرانی از آن کویت و بازی چوگان بازی ملی قطر شد. دیگر نمی توان گفت که یونسکو این نام ها را به ایران برگرداند و از فهرست اندیشمندان و آثار کشورهای خارجی خط بزند.

وی افزود: در سالهای اخیر فعالیتهای عمرانی در خوزستان نیز مزید بر علت شده است چرا که اکنون یک پنجم کارهای عمرانی در این استان انجام می شود. همچنین اکتشافات و استخراج نفت هم مستقیما روی آثار باستانی تاثیر می گذارد و سازمان میراث فرهنگی نیز تنها کارش این است که برای این اقدامات کلاه شرعی بدوزد.

عبدی تصریح کرد: خوزستان تا چند سال پیش بهشت باستان شناسی ایران بود اما اکنون کمترین طرح باستان شناسی و تنوع پژوهش در ان انجام می شود. چرا 25 سال از زمان جنگ گذشته ولی باستان شناسی خوزستان پیشرفتی نداشته است. مشکلات اداری و سازمان میراث فرهنگی چیست. آنهم در شرایطی که شرکتهای عمرانی در حال تخریب و نابودی میراث فرهنگی هستند.

موتورسواری در محوطه تاریخی شوش

این کارشناس میراث فرهنگی گفت: شهر شوش قوی ترین شهر باستانی ایران بوده و حدود 6 هزار و 200 سال قبل تاسیس شده است. اگر این شهر در کشورهای دیگر قرار داشت دور تا دور محوطه تاریخی آن را ویترین می کشیدند نه آنکه این بخش از تاریخ را به پیست اتومبیلرانی و موتورسواری تبدیل کنند و یا اجازه دهند که هر کسی گوشه ای از آجرهای آن را برای ساختن خانه خود بردارد و ببرد.

چلنگری هنوز زنده است

استقبال از زنگوله‌های تولید شده در شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی سبب شده تا محصولات این رشته از صنایع دستی به دست متقاضیان در استانهای دیگر نرسد!

آهنگری سنتی یا همان چلنگری در شهرستان سرایان خراسان جنوبی هنوز زنده است و 25 زنگ ساز و چلنگر در این شهرستان مشغول به فعالیت هستندد. یکی از شاخه های رشته چلنگری ساخت زنگوله برای دام است که خریدار آن گله داران هستند. زنگوله های ساخته شده توسط صنعتگران هنرمند شهرستان سرایان، از آهن و برنج برای ساخت این زنگوله ها استفاده می کنند. در این میان تنها زنگهایی خوب به صدا در می آید که هم ماهرانه چکش خورده باشد و هم برنج به کار برده شده در آنها به خوبی روی زنگ نشسته باشد.

معمولا زنگوله هایی که برای دامهایی از جمله بز و گوسفند مورد استفاده قرار می گیرد؛ مخروطی شکل هستند و دوتایی به فروش می رسند چون یکی از زنگ ها باید صدایی بم تر از آن یکی داشته باشد.

میراث فرهنگی قربانی ضعف مدیران غیرمیراثی شده است

در این هفته سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان با بیان اینکه اخبار حوزه میراث فرهنگی حکایت از نابسمانی هایی دارد که نیازمند تجدید نظر مدیران این حوزه است گفت: میراث فرهنگی قربانی ضعف مدیران غیر میراثی شده است.

مجتبی گهستونی بیان کرد: آنچه که ما را در این مکان گرد هم آورده به تاراج رفتن و تخریب میراثی است که به امانت در اختیار ما نهاده شده است، اما چرا خاک فراموشی و غفلت بر سر میراث خود می پاشیم، پرسشی است اساسی که از اساتید می خواهیم تا جوابی برای آن بیابند.

گهستونی ادامه داد: اگر بپذیریم که بیش از حد معمول دلسوز میراث فرهنگی هستیم باید بگوییم که مشاهده تخریب روز افزون بناهای تاریخی، به خصوص در بافتهای تاریخی و حفاری غیرمجاز در محوطه های باستانی، مرمت غیر اصولی و انجام ندادن پژوهش های لازم را در مناطقی که مستعد هستند نمی توانیم تحمل کنیم.

دبیر انجمن تاریانا خوزستان بیان کرد: اخبار حوزه میراث فرهنگی، حکایت از نابسمانی هایی دارد که نیاز به تجدید نظر مدیران این حوزه است، آنگاه که ما اعلام کردیم که میراث فرهنگی قربانی هوس های گردشگری و ضعف مدیران غیر میراثی شده است، هجمه های فراوانی دامان ما را گرفت این در حالیست که بیان کنندگان چنین اتهام هایی باید در مقابل وجدان بیدار جامعه پاسخگو باشند و به دلیل بی اخلاقی های انجام شده عذرخواهی کنند.

تکذیب کشف جسد مومیایی در امامزاده سید سوفی ازنا

چندی پیش برخی از رسانه ها خبر دادند که عده ای حفار غیرمجاز در اطراف امامزاده سید سوفی ازنا دراستان لرستان چند شی تاریخی و یک جسد مومیایی شده را کشف کرده اند که در جریان این ماجرا عده ای آنها را به نیروی انتظامی معرفی کرده و دستگیر شده اند.

اما رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ازنا با بیان اینکه امامزاده سید سوفی هیچ خادمی ندارد و تنها متولی آن ما هستیم گفت: اعلام می‌کنیم که هیچ شی تاریخی و جسد مومیایی در این مکان کشف نشده است.

مرتضی خاکباز گفت: پیمانکارانی که در امامزاده مشغول به کار بوده اند گزارش داده اند که عده ای در حال حفاری و پیدا کردن اشیای عتیقه هستند به همین دلیل اکنون صحت و سقم این ماجرا از سوی نیروی انتظامی و سازمان میراث فرهنگی در حال بررسی است.

گرفتن حاجت از حاکم مهاباد با ساییدن سنگ روی آجر!

گردشگرانی که از آرامگاه بداق سلطان، حاکم مجبوب شهر مهاباد در این شهر دیدن می‌کنند با ساییدن سنگهای کوچک روی دیوار این مقبره، قصد گرفتن حاجت دارند.

آرامگاه بداق سلطان مکری یکی از سرداران شاه عباس صفوی و حکمران مهاباد بوده است که به واسطه تلاش برای آبادانی این شهر نزد اهالی این شهرستان عزیز و محترم بوده است به همین دلیل پس از مرگش مقبره ای از سنگ، آجر قرمز چهارگوش و ملاط ماسه و آهک برایش ساختند و آن را گرامی داشتند.

اکنون گردشگران و اهالی مهاباد این مکان را به یکی از جاذبه های گردشگری شهر تبدیل و سازمان میراث فرهنگی را مجاب به مرمت بنا کردند.

اما روی یک سوی دیوار چهار گوش مقبره بداق سلطان سوراخ هایی مشاهده می شود که نشان می دهد گردشگران سنگهای کوچکی را روی آجر دیوار می سابند تا اگر روی دیوار ایستاد حاجتشان را بگیرند به همین دلیل یک طرف دیوار مقبره را سنگ های ریز چسبیده به آجر تشکیل داده اند.

مرام‌نامه و استانداردسازی طبیعت گردی تدوین می‌شود

مسئول کمیته نظارت انجمن صنفی راهنمایان گردشگری ایران گفت: برای جلوگیری از برخی رفتارهای راهنمایان گردشگری و تورهایی که استانداردهای حضور در طبیعت را رعایت نمی کنند مرام‌نامه و استانداردسازی طبیعت گردی تشکیل می شود.

محمد منظر نژاد گفت: کمیته نظارت بر امور راهنماهای گردشگری انجمن صنفی راهنمایان قصد دارد تا با همکاری فعالان این حوزه، اساتید، معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، دفاتر خدمات مسافرتی و جامعه راهنمایان گردشگری مرام نامه و استانداردسازی طبیعت گردشگری را تهیه کند.

این فعال حوزه گردشگری گفت: قرار است که در این کمیته مشکلاتی که برخی از راهنمایان بوجود می آورند و یا خلاف اصول رفتار می کنند بررسی شود تا با تدوین این مرام نامه، راهنمایان گردشگری متعهد به رعایت برخی از ضوابط برای راهنمایی تورهای گردشگری شوند.

راهنمای 50 سفر گروهی؛ ویژه نامه‌ای برای تبلیغات انحصاری!

راهنمای سفرهای گروهی در 50 مسیر جذاب ایرانگردی طرح جدیدی است که به تازگی توسط بخش خصوصی رونمایی شده است. اما کارشناسان و فعالان گردشگری معتقدند این راهنما بیشتر تورهای گردشگری برخی آژانس‌های خصوصی را تبلیغ می‌کند.

این ویژه نامه که در شماره جدید خود این راهنمای گردشگری را منتشر کرده بود به قیمت سه هزار تومان در دکه های روزنامه فروشی کشور توزیع می شود. اما همه بهانه برگزاری این همایش، همین مجله بود.

اما آنچه که در این مجموعه به عنوان راهنمای سفر ارائه می شود، توضیحاتی مختصر درباره یک سفر با تور گردشگری است که اغلب درباره برنامه تورهای گردشگری شرکت هلدینگ گردشگری مارکوپولو است زیرا این شرکت و آژانس گردشگری یکی از تهیه کنندگان این راهنما بوده‌اند.