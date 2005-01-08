احمد چلبي درباره پيامدهاي به تعويق افتادن انتخابات سراسري در عراق هشدار داد

به گزارش خبرگزاري مهر، رئيس كنگره ملي عراق درگفتگوبا راديو آمريكايي " سوا" كه براي خاورميانه به زبان عربي برنامه پخش مي كند، هشدار داد انديشه به تعويق انداختن انتخابات خطر تقسيم وتجزيه عراق را به همراه دارد.



وي تاكيد كرد در صورتي كه انتخابات برگزار نشود شيعيان هرگز در حمايت از منافع خود كوتاهي وسستي نخواهند كرد.



وي درعين حال ابراز عقيده كرد اكثريت اهل تسنن عراق خواهان مشاركت در انتخابات سراسري 30 ژانويه (11 بهمن ) هستند.



چلبي درباره نابساماني اوضاع امنيتي در موصل و تاثير آن بر مشاركت اهل تسنن در انتخابات خواستار بركناري مسئولان اداره امور اين شهر و روي كارآمدن مسئوليني كه قادر به برقراري امنيتي در اين شهر باشند، شد.



چلبي عضو مجلس ملي موقت عراق است كه در ليست عراق يكپارچه براي شركت در انتخابات سراسري 30 ژانويه خود را نامزد كرده است. ليست عراق يكپارچه متشكل از طيف ها و طوايف مختلف عراق اعم از شيعه و سني و كرد و تركمن و حتي احزاب و شخصيت هاي لائيك است كه مورد تاييد آيت الله سيستاني مرجع عالي شيعيان عراق هم قرار گرفته است .



حدود 14 ميليون شهروند عراقي واجد شرايط راي قرار است 30 ژانويه (11 بهمن) در انتخابات سراسري اين كشور براي انتخاب 275 نماينده پارلمان ملي اين كشور شركت كنند.



شايان ذكر است چلبي چندي پيش اتهامات حازم شعلان وزير دفاع عراق را عليه ايران و سوريه بيانگر نظر شخصي وي دانست وتاكيد كرد دولت عراق با اظهارات شعلان موافق نيست و اين اتهامات بخشي از جو ارعابي است كه در اين زمان امثال وي ايجاد مي كنند.

چلبي برخي اعضاي دولت موقت را به حمايت از اقدامات تروريستي درعراق متهم كرد وآنها را بعثي مسلك هايي توصيف كرد كه روابطي با حزب بعث سابق دارند و معتقدند كه تعارف با بعثي اي به آنها در فعاليت سياسي شان كمك مي كند.

به گزارش مهر، چلبي درباره تصميم برخي گروه هاي سني در تحريم انتخابات گفته بود : اكثريت قريب به اتفاق ملت عراق با شور و اشتياق خواهان مشاركت در انتخابات هستند و نبايد انتخابات را تعطيل كرد و اكثريت هرگز خواهان تسلط بر اقليت نيستند بلكه خواهان يك عراق يكپارچه و واحد هستند ما هرگز اعتقادي به وجود اكثريت بر اساس طائفه اي در امور سياسي نداريم .

چلبي گفت : مرجعيت شيعه مخالف مناقشه طائفه اي است و شعار عدم انحصار قدرت از سوي هر طائفه يا جريان را مورد تاكيد قرارداده است و به دنبال دخالت مستقيم در امور سياسي نيست آيت الله سيستاني مورد احترام همه عراقي ها از همه طيف ها ومذاهب است و مواضع وي مايه اطمينان همه جريان هاو طوايف عراق است .

