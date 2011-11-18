طرحهای دانش آموزان مازنی رتبه دوم جشنواره خوارزمی را کسب کرد

محمد علی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دبیرخانه کشوری سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی اعلام کرد، مازندران هم ردیف با گیلان و شهرستانهای تهران براساس تعداد طرحهای برگزیده نهایی، در جایگاه پنجم کشور قرار گرفت.

وی بیان داشت: از بین 24 هزار و 860 طرح دانش آموزی و دانشجویی دوره های کاردانی آموزش و پرورش در سطح کشور، پس از دفاع حضوری داوران استانی و طراحان، تعداد 93 طرح برتر به مرحله داوری نهایی جشنواره راه یافتند.

وی تصریح کرد: پس از بررسی نهایی هیئت داوران، تعداد 51 طرح به عنوان طرحهای برگزیده کشوری سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی، در 15 گروه علمی به عنوان برگزیدگان نهایی جشنواره در رتبه های اول تا سوم کشوری اعلام شدند.

امیری افزود: دو طرح فیوز ایمنی سنگ فرز با طراحی آرش اذغانی در رشته مکانیک و طرح بررسی تحلیلی نقاشی های سقانفار ومیزان تاثیر پذیری آن از فرهنگ و زندگی مردم، از میکائیل مقیم پور بیژنی در زمینه علوم اجتماعی، مقام دوم کشوری را کسب کردند.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران اظهار داشت: برگزیدگان سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی در روز 28 آبانماه طی مراسمی با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزیر آموزش و پرورش و معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و سایر شخصیت های علمی، فرهنگی و سیاسی کشور در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران با دریافت تندیس جشنواره و لوح های تقدیر، تجلیل شدند.

امیری افزود: از مازندران 27 عنوان طرح منتخب استانی شناخته شده که 16 عنوان برای دفاع حضوری به تهران اعزام شدند که دو طرح رتبه دوم کشوری را کسب کردند.



