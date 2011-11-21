تلاش غرب برای نابودی کشور سوریه / هدف نابودی مقاومت است نه سقوط اسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "شیخ محمد یزبک" رئیس شورای مشورتی حزب الله گفت: هدف از حملات علیه سوریه شخص "بشار اسد" رئیس جمهوری این کشور نیست، بلکه تلاشی علیه مقاومت است.

وی افزود: کسانی که در سال 2006 علیه مقاومت به جنگ پرداختند این بار مقاومت منطقه و در راس آن ایران را هدف قرار داده اند.

یزبک بیان کرد: تحرکات مسئولان آمریکایی در منطقه به ویژه در کشورهای حوزه خلیج فارس با هدف آگاهی از مواضع آنها در صورت جنگ احتمالی است.

وی ضمن آینه عبرت دانستن اوضاع عراق و افغانستان برای همه جنگ طلبان افزود: قدرت طلبان بصیرت خود را از دست داده اند و سرنوشتشان در زباله دان تاریخ است.

از سوی دیگر "نبیل قاووق" رئیس شورای اجرای حزب الله هم گفت: اسرائیل به دنبال به راه انداختن جنگ جدید است و تهدیدهای آن علیه غزه،ایران و لبنان در همین راستا صورت می گیرد.

وی افزود: برخی رژیمهای عربی و آمریکا حامی غیرنظامیان در سوریه نیستند، بلکه آنها خواستار تغییر هویت سوریه و جدا کردن آن از خط مقاومت هستند، زیرا آنها از سال 2006 طرفدار خاورمیانه جدید بوده اند.

قاووق تاکید کرد: آنها قصد دارند در مرز سوریه با ترکیه و لبنان منطقه حائل ایجاد کنند و سوریه را به بهانه حمایت از غیرنظامیان مورد حمله قرار می دهند، اما برخی کشورهای عربی، آمریکا و گروه چهارده مارس اشتباه فکر می کننند زیرا لبنان مقاوم اجازه ایجاد چنین منطقه ای را نمی دهد.

وی گفت : سران گروه چهارده مارس با دشمنی علیه سوریه نه تنها به قدرت نزدیک نمی شوند، بلکه روز به روز از آن دورتر می شوند.

"محمد رعد" رئیس فراکسیون مقاومت در پارلمان نیز گفت : غرب قصد دارد جنگ داخلی در سوریه به راه اندازد تا در صورتی که جنگی رخ داد کشوری باقی نماند.

وی افزود: شورای امنیت منتظر تصمیمات اتحادیه عرب برای بین المللی کردن بحران سوریه است، اما نظام سوریه با اقدامات خود مانع بین المللی شدن بحران شده است.