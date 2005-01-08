پولاتچي به فيزيوتراپي متوسل شد

به گزارش خبرنگار" مهر" پولاتچي كه درالمپيك 2004 آتن توانست مدال برنز وزن 120 كيلوگرم را بر سينه بزند، قصد دارد درمرحله نيمه نهايي ليگ برتر، تيم پرسپوليس تهران را همراهي كند. وي كه هم اكنون در تركيه به سر مي برد در حال در مان مصدوميت پاي خود با فيزيوتراپي است.

پولاتچي در تماسي با مسوولان پرسپوليس اظهار اميدواري كرده تا در ديدار حساس مرحله نيمه نهايي ليگ برتر بين پرسپوليس و راه آهن خراسان تيم سرخپوش پايتخت را همراهي كند.

گفتني است البروس تديف ، قهرمان اوكرايني المپيك 2004 آتن و كشتي گير وزن 66 كيلوگرم تيم پرسپوليس هم از آمادگي كامل خود براي حضور در مرحله نيمه نهايي و نهايي ليگ برتر كشتي آزاد ايران خبر داده است.