مشكلات جوانان با سر دادن شعارهاي زيبا حل نمي شود // سازمان ملي جوانان با برگزاري همايش هاي مختلف فقط بودجه هدر مي دهد

رضا آشتياني عراقي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : با وجود اينكه مشكلات و نيازهاي اساسي جوانان در كشور ما كاملا مشخص است اما تاكنون سازمان ملي جوانان و مديران آن در جهت رفع اين مشكلات اقدامي نكرده و تنها به دادن شعار اكتفا كرده اند .

وي افزود : بودجه هاي كلاني كه در اختيار سازمان ملي جوانان قرار گرفته تاكنون نتوانسته دردي از هزاران مشكل قشر جوان را درمان كند و همچنان جوانان با مشكلات فراواني مواجه هستند .

وي در ادامه افزود : طي سالهاي گذشته سازمان ملي جوانان تنها به برگزاري همايش هايي با صرف بودجه هاي كلان اقدام كرده در حالي كه از رفع مشكلات جوانان طي سالهاي گذشته غافل بوده است و هيچ اقدام قابل توجهي را از اين سازمان به عنوان متولي اصلي در امور جوانان شاهد نبوده ايم.

آشتياني در خصوص گفته هاي رييس سازمان ملي جوانان براي تخصيص اعتبار بيشتر به سازمان ملي جوانان گفت : بايد برنامه ها و اهداف سازمان براي مجلس مشخص شود تا در اين خصوص اقدام شود در غير اين صورت به نظر مي رسد با توجه به شرايط حاضر افزايش بودجه سازمان ملي جوانان منطقي نباشد .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: در صورتي كه تخصيص بودجه به امر مسكن، اشتغال، و به طور كلي در حل مشكلات و نيازهاي جوانان موثر واقع شود به طور حتم در جهت افزايش بودجه اقدامي خواهد شد اما با توجه به اينكه تغييري در مشكل اشتغال و و نيازهاي اساسي جوانان ايجاد نشده بنابراين به نظر مي رسد افزايش بودجه سازمان با مديريت فعلي فايده اي در رفع مشكلات جوانان نداشته باشد.