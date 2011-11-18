باند سارقان یک میلیاردی منزل در کرمانشاه دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کریم کشوری‌ در خصوص دستگیری اعضای باند سرقت منزل در کرمانشاه اظهار داشت: با ارجاع یک فقره پرونده مبنی بر سرقت منزل یکی از شهروندان کرمانشاهی از کلانتری 24 این شهر به آگاهی انتظامی استان، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران شعبه یک اداره مبارزه با سرقت آن پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران با انجام تحقیقات محلی و با استفاده از منابع خبری دریافتند سرقت توسط سرنشینان یک دستگاه وانت پیکان با پلاک و مشخصات معلوم انجام گرفته و در این راستا شناسایی مالک خودرو در دستور کار ماموران قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: سرانجام پس از مدتی ردزنی و با همکاری ماموران کلانتری 24 کرمانشاه، خودرو مذکور را با سه نفر سرنشین متوقف و متهمان برای انجام تحقیقات تخصصی به پلیس آگاهی انتقال داده شدند.

وی افزود: متهمان در بازجویی‌های فنی پلیسی انجام شده در آگاهی لب به اعتراف گشوده و از 17 سرقت منزل در نقاط مختلف کلان شهر کرمانشاه پرده برداشتند که با پیگیری‌های انجام شده تمام مالباختگان شناسایی شدند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه بیان کرد: در این رابطه یک نفر مال‌خر نیز شناسایی شده و با دستور مقام قضایی به همراه سه متهم پرونده روانه زندان مرکزی کرمانشاه شدند.

سردار کشوری گفت: ارزش کل اموال مسروقه یک میلیارد ریال برآورد شده است.