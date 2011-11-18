نتایج چهار وزن نخست رشته انفرادی جودو اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مجموع 136 جودوکار از 25 استان کشور در مازندران حاضر شده و در مجتمع پردیس خزر با هم به رقابت پرداختند.

در پایان رقابتهای ظهر جمعه، چهار وزن نخست در وزن 81 کیلوگرم مهدی دیندار از خراسان شمالی به رتبه نخست رسید، جواد محمدی از همدان به رتبه دوم دست یافت و حمید شاهچراغی از خراسان رضوی و نصیر شهبازی از ایلام مشترکا سوم شدند.

در وزن 90 کیلوگرم ،فخرالدین مظفزی از هرمزگان به عنوان قهرمانی دست یافت، موسی وزیری از خراسان رضوی دوم شد، امیر بسطامی از ایلام و علی رنجبر از مرکزی به اشتراک به گرد آویز برنز دست یافتند.

سعید اخلاقی از فارس در منهای 100 کیلوگرم به مقام قهرمانی دست پیدا کرد، یاسان ویسی از ایلام دوم شد و وحید اعتباریان از اصفهان و مهدی صمدی از استان همدان به مقام سومی دست یافتند.

در وزن مثبت 100 کیلوگرم محمدهادی شاه نظر از تهران به مقام نخست رسید، مهرداد سیدی از کرمانشاه دوم شد و حسین یاری زاده از هرمزگان و داوود بنداد از مازندران مشترکا به مقام سوم رسیدند.

مراسم اختتامیه پنجمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاههای پیام نور کشور، شامگاه جمعه در پردیس ناجای خزرآباد ساری برگزار می شود.