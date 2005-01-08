ادعاي الوطن : ديدار علاوي، جعفري وحكيم با آيت الله سيستاني براي بررسي امكان تعويق انتخابات

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الوطن نوشت : اطلاعاتي شايع شده است كه تصريح مي كند مسئولان عراقي براي متقاعد كردن آيت الله سيستاني مرجع عالي شيعه براي به تعويق انداختن انتخابات تلاش مي كنند.

الوطن به نقل از آنچه منابع آگاه خود ناميد، ادعا كرد كه اياد علاوي نخست وزير موقت، ابراهيم جعفري معاون رئيس جمهور و سيدعبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق اخيرا با آيت الله سيستاني در نجف ديدار كردند و موضوع امكان به تعويق انداختن انتخابات را بررسي كردند.



الوطن به نقل از منابع مورد ادعاي خود نوشت : شركت كنندگان در اين ديدار توافق كردند كه هرگونه تصميم براي به تعويق انداختن انتخابات ازسوي سازمان ملل متحد اعلام شود به شرطي كه خلاء قانوني ناشي ازعدم برگزاري انتخابات هم يا با تمديد زمان مسئوليت دولت موقت كنوني يا تاسيس مجلس شورا با حضور نمايندگان طيف ها و طوايف مختلف جامعه عراق براي اداره دولت تا زمان انتخاب مجلس ملي حل و فصل شود.

الوطن نوشت : هر چند اين انديشه از سوي احزاب و گروه هاي عراقي مورد قبول واقع مي شود اما برخي از آنها نگراني خود را از اين نشان دادند كه واشنگتن بر اجراي برنامه ها واهداف خود اصرار ورزد و نسبت به آنچه در عراق روي مي دهد حتي درصورت انحصار مناصب حكومتي از سوي يك طائفه اعتنايي نكند.



شايان ذكر است شايعه روزنامه الوطن در حالي مطرح مي شود كه مرجع شيعيان عراق بارها بر ضرورت برگزاري انتخابات در موعد مقرر تاكيد كرده و مخالفت خود را با هرگونه تلاش براي تعويق انداختن آن اعلام كرده است.