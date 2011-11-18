جشنواره گروه نوازی در واقع جشن موسیقی فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد های فخرایی در آیین اختتامیه پنجمین جشنواره گروه نوازی گفت: جشنواره گروه نوازی در واقع جشن موسیقی استان فارس است جشنی که حاصل تلاش یکسال اهالی موسیقی در سراسر این استان را محقق و پدیدار می آورد.

وی افزود: فارغ از مقام و کسب رتبه یکی از اهداف این جشنواره تعالی بخشیدن به هنر موسیقی استان برای همدلی و وفاق میان اهالی این هنر و از مهمتر از آن شناخت استعدادها و حمایت تولیدات ارزشمند در این حوزه به شمار می رود.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد فارس افزود: توجه ما به موسیقی فاخر است است گرچه در سالهای گذشته فعالیتهای انجام گرفته در حوزه موسیقی گواه این مدعاست.

وی اضافه کرد: برگزاری کارگاههای آموزشی که توسط انجمن شروع شده با بهره مند شدن از چهره های نامی کشور و استان نیز می تواند در این جهت یعنی توجه به موسیقی فاخز در استان کمک کننده و مؤثر باشد.

فخرایی گفت: با عنایت متولیان امر تلاشهای جدیدی در افزایش زیرساخت های فنی و فیزیکی موسیقی با برنامه ریزی دقیق در شرف اجرا و پیگیری است که امید است در راستای حمایت این هنر جذاب به ویژه بخش موسقی محلی فارس گامهای مؤثر برداشته شود.

وی ادامه داد: این جشنواره به همت حوزه هنری فارس و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفته و در مسیر چند ساله خودش شاهد رشد کمی و کیفی گروه ها بوده و هست که می توان گفت امسال این مهم به نحو شایسته ای پیگیری شده است.

در ادامه این مراسم رئیس انجمن موسیقی فارس پیرامون وضعیت گروه های شرکت کننده در جشنواره گروه نوازی گفت: پس از اعلام فراخوان، 68 گروه آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند که از میان آنها 43 گروه به ترتیب 15 گروه پاپ، هفت گروه محلی، 9 گروه کلاسیک و 12 گروه ایرانی پذیرفته شده و به رقابت پرداختند.

محسن خباز اضافه کرد: همچنین 12 گروه در بخش خارج از مسابقه به اجرای برنامه پرداختند که از این تعداد هفت گروه کوبه ای و بقیه در بخشهای دیگر آثار خود را اجرا کردند.

دبیر اجرایی جشنواره گروه نوازی تصریح کرد: راه نیافتن این گروه ها به بخش مسابقه به این دلیل بود که آثار آنها خارج از فضای اعلام شده قرار داشت.

در پایان جشنواره، 14 گروه موسیقی شامل چهار گروه ایرانی، چهار گروه پاپ، سه گروه محلی و سه گروه کلاسیک به شرح ذیل مورد تقدیر قرار گرفتند.