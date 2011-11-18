به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، حجت‌الاسلام مسعود حاجی‌ابراهیمی مسئول کتابخانه بعثه مقام معظم رهبری در مدینه منوره به تشریح خدماتی پرداخت که کتابخانه‌های مستقر در بعثه مقام معظم رهبری در مدینه منوره و مکه مکرمه به زائران ارائه می‌کنند، همچنین بیشترین مراجعات به این کتابخانه‌ها در موسم حج امسال از سوی زائران میان‌سال صورت گرفته است.



وی اظهار داشت: حدود 5 هزار نسخه کتاب در کتابخانه مدینه منوره و 5 هزار کتاب هم در کتابخانه مکه مکرمه موجود است. این کتابخانه‌ها تخصصی است و علاوه بر کتاب‌های با موضوع حج، کتاب‌هایی در زمینه‌های ادبیات و لغت نیز در آنها موجود است. تقریباً 300 عنوان کتاب با موضوع حج در هر کدام از کتابخانه‌ها در دسترس قرار دارد. البته یک سری کتاب‌های کلامی نیز داریم.



مسئول کتابخانه بعثه مقام معظم رهبری در مدینه منوره گفت: این کتابخانه‌ها به سمتی می‌روند که به کتابخانه‌هایی مرجع در مکه و مدینه تبدیل شوند که در دسترس روحانیون، معین‌ها و معینه‌ها و هر زائری که بخواهد کار مطالعاتی انجام دهد قرار گیرند. البته کمبودهای کتابخانه‌های مستقر در بعثه مقام معظم رهبری در مکه و مدینه نیز واقعیتی غیرقابل انکار است.



وی در عین حال افزود: زائران ایرانی خارج کشور یک دسته از مراجعه‌کنندگان هستند. جنس درخواست‌های زائران ایرانی مقیم خارج کشور کاملاً متفاوت است. آنها در ابتدایی‌ترین مسائل مربوط به احکام ضعیف هستند بنابراین به کتاب‌هایی نیاز دارند که مناسک حج را به صورت روان آموزش می‌دهد. زائران ایرانی مقیم خارج کشور همچنین از کتاب‌های اسرار و معارفی حج نیز خیلی استقبال می‌کنند.



حاجی ابراهیمی تصریح کرد: زائران غیرایرانی که به زبان فارسی آشنایی دارند (مانند زائران پاکستانی و هندی) و همچنین غیرایرانی‌های فارسی‌زبان (زائران افغانی)، زائران فرهیخته کشورمان، عموم مردم و روحانیون، معین‌ها و معینه‌های کاروان‌ها از گروه‌های مخاطب کتابخانه‌های مستقر در بعثه مقام معظم رهبری در مدینه و مکه هستند.



مسئول کتابخانه بعثه مقام معظم رهبری در مدینه منوره استقبال زائران از تولیدات نرم‌افزاری بلوتوثی را بی‌نظیر خواند و گفت: 30 کتاب نرم‌افزاری بلوتوثی داریم که زائران می‌توانند روی گوشی‌های‌شان بریزند. این یک فرصت طلایی است که توسعه منابع دیجیتالی در زمینه حج را اجتناب‎‌ناپذیر می‌کند لذا هر ساله باید به منابع بلوتوثی‌مان اضافه کنیم.