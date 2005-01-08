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۱۹ دی ۱۳۸۳، ۱۰:۰۲

پرستاران 20 دي ماه تجمع مي كنند

پرستاران استان تهران در اعتراض به كمبود شديد نيروي انساني 20 دي ماه در مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع مي كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر  به نقل از روابط عمومي سازمان نظام پرستاري كشور در حالي كه كمبود شديد پرستار در بيمارستانها و مراكز درماني، همچنان جان بيماران را به مخاطره مي اندازد، به دليل بي توجهي و تعامل و تعلل مسوولين و سازمانهاي مربوطه، پرستاران استان تهران روز 20 دي ماه ساعت 9 صبح در مقابل ساختمان جديد مجلس شوراي اسلامي تجمع خواهند نمود.

اين گزارش مي افزايد: سازمان نظام پرستاري به عنوان نماينده صنفي پرستاران بارها در طول سالهاي گذشته ، مخاطرات كمبود شديد نيروي انساني در اين بخش را متذكر شده و از سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت بهداشت خواستار رسيدگي به اين مساله شده است، اما تعلل مراكز مذكور و تهديد روزافزون امنيت سلامت در جامعه پرستاران را بر آن داشت كه با تجمع خود، حساسيت و اهميت موضوع را به مسوولين متذكر شوند.

همچنين در اين تجمع بر احقاق حقوق پرستاران بخش خصوصي و تامين اجتماعي در خصوص سخت و زيان آور شناخته شدن شغل پرستاري تاكيد خواهد شد.

 

 

کد مطلب 146275

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