پرستاران 20 دي ماه تجمع مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان نظام پرستاري كشور در حالي كه كمبود شديد پرستار در بيمارستانها و مراكز درماني، همچنان جان بيماران را به مخاطره مي اندازد، به دليل بي توجهي و تعامل و تعلل مسوولين و سازمانهاي مربوطه، پرستاران استان تهران روز 20 دي ماه ساعت 9 صبح در مقابل ساختمان جديد مجلس شوراي اسلامي تجمع خواهند نمود.

اين گزارش مي افزايد: سازمان نظام پرستاري به عنوان نماينده صنفي پرستاران بارها در طول سالهاي گذشته ، مخاطرات كمبود شديد نيروي انساني در اين بخش را متذكر شده و از سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت بهداشت خواستار رسيدگي به اين مساله شده است، اما تعلل مراكز مذكور و تهديد روزافزون امنيت سلامت در جامعه پرستاران را بر آن داشت كه با تجمع خود، حساسيت و اهميت موضوع را به مسوولين متذكر شوند.

همچنين در اين تجمع بر احقاق حقوق پرستاران بخش خصوصي و تامين اجتماعي در خصوص سخت و زيان آور شناخته شدن شغل پرستاري تاكيد خواهد شد.