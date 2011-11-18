کوچکترین حرکت آمریکا با پاسخ کوبنده ملت ایران همراه خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه ملارد در خطبه های این هفته نماز جمعه ملارد گفت: دنیا بداند ملت مسلمان و همیشه در صحنه ایران ذره ای از حقوق هسته ای خود عقب نشینی نخواهد کرد.



وی اظهار داشت: در این شرایط حساس باید با حفظ وحدت، جذب حداکثری، برنامه ریزی مناسب و تدبیر اصولی به توطئه های دشمنان پاسخ کوبنده بدهیم.

امام جمعه ملارد با اشاره به توطئه های دشمنان علیه نظام اسلامی اظهار داشت: هوشیاری دربرابر این توطئه ها ضروری است.

وی با گرامیداشت یاد وخاطره شهدای اقتدار گفت: بخشی از پیشرفت های نظامی ایران اسلامی مدیون سردار شهید حسن تهرانی مقدم و همسنگران آن شهید والامقام است.

حسینی افزود: این شهیدان، شهیدان اقتدار نظام اسلامی هستند و تهدیدات و تبلیغات غرب علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خاطر حضور چنین نیروهای انقلابی و شهادت طلب است.

امام جمعه شهرستان ملارد، شهادت شهدای سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ویژه سردار سرلشگر پاسدار شهید حسن تهرانی مقدم'را ضایعه ای بزرگ دانست و از زحمات و مجاهدت و جانبازی این سردار که در کارنامه درخشان خود بنیانگذاری یگان موشکی سپاه را دارند، تجلیل کرد.

وی به آغاز هفته بسیج اشاره کرد و افزود: بسیج فرهنگ رشادت، شجاعت، دین مداری، بصیرت، ایثار و شهادت و حضور همیشه در صحنه است.