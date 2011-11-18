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۲۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۴۸

امام جمعه ملارد:

کوچکترین حرکت آمریکا با پاسخ کوبنده ملت ایران همراه خواهد بود

کوچکترین حرکت آمریکا با پاسخ کوبنده ملت ایران همراه خواهد بود

ملارد - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام سیدحسن حسینی با اشاره به تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: آمریکا و غاصبان قدس باید بدانند که کوچک ترین اشتباه آنان در مورد حمله به ایران با نابودی رژیم صهیونیستی و پاسخ کوبنده ملت مسلمان ایران به دشمنان همراه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه ملارد در خطبه های این هفته نماز جمعه ملارد گفت: دنیا بداند ملت مسلمان و همیشه در صحنه ایران ذره ای از حقوق هسته ای خود عقب نشینی نخواهد کرد.

وی اظهار داشت: در این شرایط حساس باید با حفظ وحدت، جذب حداکثری، برنامه ریزی مناسب و تدبیر اصولی به توطئه های دشمنان پاسخ کوبنده بدهیم.

امام جمعه ملارد با اشاره به توطئه های دشمنان علیه نظام اسلامی اظهار داشت: هوشیاری دربرابر این توطئه ها ضروری است.
 
وی با گرامیداشت یاد وخاطره شهدای اقتدار گفت: بخشی از پیشرفت های نظامی ایران اسلامی مدیون سردار شهید حسن تهرانی مقدم و همسنگران آن شهید والامقام است.
 
حسینی افزود: این شهیدان، شهیدان اقتدار نظام اسلامی هستند و تهدیدات و تبلیغات غرب علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خاطر حضور چنین نیروهای انقلابی و شهادت طلب است.
 
امام جمعه شهرستان ملارد، شهادت شهدای سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ویژه سردار سرلشگر پاسدار شهید حسن تهرانی مقدم'را ضایعه ای بزرگ دانست و از زحمات و مجاهدت و جانبازی این سردار که در کارنامه درخشان خود بنیانگذاری یگان موشکی سپاه را دارند، تجلیل کرد.
 
وی به آغاز هفته بسیج اشاره کرد و افزود: بسیج فرهنگ رشادت، شجاعت، دین مداری، بصیرت، ایثار و شهادت و حضور همیشه در صحنه است.
کد مطلب 1462755

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