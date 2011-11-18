محفل انس با قرآن کریم در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این محفل معنوی که از پیش از ظهر جمعه آغاز شده بود، حمیدرضا رحمانی و سینا گل محمدی از حافظان خردسال و حمید شاکر نژاد و عبدالحسین محمدپور از قاریان بین المللی به تلاوت قرآن پرداختند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از برگزاری محافل و برنامه های قرآنی را فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کردن قرآن در جامعه عنوان کرد.



حجت الاسلام مهدی ستوده با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ قرآنی در ابعاد مختلف زندگی اظهار داشت: اصلی ترین مطلوب هر قرآن پژوهشی، شناخت چیستی و ماهیت قرآن است، چرا که تا هویت موضع شناخته نشود مباحث جانبی آن به خوبی قابل طرح و بررسی نیست.



وی با بیان اینکه در قرآن صفات متعددی برای این کتاب الهی ذکر شده که هر کدام مبین کارکرد خاص آن در حیات انسانی است، بر ضرورت یادگیری همگانی علوم قرآن تاکید کرد و از مسئولین و فعالان عرصه قرآنی خواست تا در توسعه تعالیم قرآنی در جامعه تلاش و جدیت مضاعفی داشته باشند.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قرآن را شفای دردهای روحی و جسمی انسان دانست و با اشاره به فرمایشی از حضرت علی (ع) قرآن را دارای ظاهری دلنشین و باطنی عمیق و بیکران عنوان کرد.



تلاوت قرآن با صوت و لحن، تواشیح و مولودخوانی از مهمترین برنامه های این محفل بود که با استقبال عمومی و اساتید قرآنی مواجه شد.



گفتنی است همزمان با این مراسم، محافل قرآنی دیگری نیز با حضور قاریان برتر کشوری و استانی در شهرستانهای پارس آباد و اصلاندوز برگزار شد.

