کتاب "دلاوران زاگرس" در اقلید رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه عرب جعفری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان افلید با ارائه گزارشی از عملکرد اداره کتابخانه های عمومی شهرستان با ذکر ویژگیهای این کتاب که بیشتر به بعد مذهبی مردم شهرستان و نیز شجاعتها و مبارزه های مردم اقلید در برابر تجاوزات انگلیس، پرداخته، گفت: رونمایی از سه کتاب با موضوع فرهنگ و جغرافیای شهرستان اقلید در دو سال اخیر نشان دهنده ارزش گذاری مردم این خطه به تاریخ، تحولات و شاخصه های فرهنگی سرزمین است.

پخش نماهنگ و توضیحات نویسنده کتاب، از کتاب مذکور وبرگزاری آیین رونمایی از دیگر برنامه های این مراسم گزارش شده است.