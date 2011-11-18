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۲۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۱۴

کتاب "دلاوران زاگرس" در اقلید رونمایی شد

کتاب "دلاوران زاگرس" در اقلید رونمایی شد

اقلید - خبرگزاری مهر: مراسم رونمایی کتاب "دلاوران زاگرس" (مروری بر حماسه مردم اقلید در دفاع در برابر تجاوزات انگلیس) تالیف عباسعلی ثابت اقلیدی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه عرب جعفری رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان افلید با ارائه گزارشی از عملکرد اداره کتابخانه های عمومی شهرستان با ذکر ویژگیهای این کتاب که بیشتر به بعد مذهبی مردم شهرستان و نیز شجاعتها و مبارزه های مردم اقلید در برابر تجاوزات انگلیس، پرداخته، گفت: رونمایی از سه کتاب با موضوع فرهنگ و جغرافیای شهرستان اقلید در دو سال اخیر نشان دهنده ارزش گذاری مردم این خطه به تاریخ، تحولات و شاخصه های فرهنگی سرزمین است.

پخش نماهنگ و توضیحات نویسنده کتاب، از کتاب مذکور وبرگزاری آیین رونمایی از دیگر برنامه های این مراسم گزارش شده است.

کد مطلب 1462799

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