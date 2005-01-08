  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ دی ۱۳۸۳، ۱۰:۲۰

سفر صحرانوردان جوان به اسپانيا در هاله اي از ابهام قرار دارد

تيم دو و ميداني صحرانوردي جوانان در نظر دارد جمعه اين هفته راهي كشور اسپانيا شود هرچند كه مسوولان فدراسيون با توجه به تاخيري كه نسبت به ارائه گذرنامه و اخذ رواديد داشته اند چندان به عملي شدن اين سفر اميدوار نيستند.

به گزارش خبرنگار "مهر" مسابقات قهرماني دو صحرانوردي قهرماني آسيا در تاريخ 22 اسفندماه در شهر كويي يانگ چين برگزار مي شود و تيم صحرانوردي ايران در نظر دارد با 6 دونده در اين رقابتها شركت كند.
سفارت اسپانيا در ايران به مسوولان فدراسيون گفته چنانچه گذرنامه ها تا صبح دوشنبه حاضر باشد ، امكان عزيمت به اين كشور وجود خواهد داشت اما گويا اين زمان براي حاضر شدن گذرنامه ها كفايت نمي كند و بنابراين به احتمال فراوان صحرانوردان جوان نمي توانند اردوي برون مرزي خود را برگزار كنند.

کد مطلب 146283

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها