سفر صحرانوردان جوان به اسپانيا در هاله اي از ابهام قرار دارد

به گزارش خبرنگار "مهر" مسابقات قهرماني دو صحرانوردي قهرماني آسيا در تاريخ 22 اسفندماه در شهر كويي يانگ چين برگزار مي شود و تيم صحرانوردي ايران در نظر دارد با 6 دونده در اين رقابتها شركت كند.

سفارت اسپانيا در ايران به مسوولان فدراسيون گفته چنانچه گذرنامه ها تا صبح دوشنبه حاضر باشد ، امكان عزيمت به اين كشور وجود خواهد داشت اما گويا اين زمان براي حاضر شدن گذرنامه ها كفايت نمي كند و بنابراين به احتمال فراوان صحرانوردان جوان نمي توانند اردوي برون مرزي خود را برگزار كنند.