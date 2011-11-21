به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی آسیا به میزبانی ویتنام در شهر "هوشی مینه" برگزار خواهد شد. به همین منظور رقابت‌های انتخابی تیم ملی تکواندوی کشورمان 26 تا 30 آذرماه در خانه تکواندو برگزار خواهد شد. در پایان این مسابقات تنها نفراتی که موفق به کسب عنوان قهرمانی می شوند و تکواندوکاران منتخب کمیته فنی جواز حضور در مرحله دوم رقابت‌های انتخابی را کسب می کنند.

بر اساس اعلام فدراسیون تکواندو نفرات اول مسابقات قهرمانی کشور که ماه گذشته در میانه برگزار شد به همراه مدال آوران تورنمنت‌های برون مرزی از حضور در مرحله اول رقابت‌های انتخابی تیم ملی معاف هستند.

طبق برنامه اعلام شده روزهای 26 و 27 آذرماه مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو در بانوان و 28 تا 30 آذرماه نیز رقابت‌های انتخابی در بخش مردان برگزار خواهد شد. براساس همین برنامه در بخش مردان 28 آذرماه مبارزات سه وزن 54- ، 58- و 63- کیلوگرم، 29 آذرماه رقابت‌های اوزان 68- ، 74- و 80- کیلوگرم و 30 آذرماه مسابقات اوزان 87- و 87+ کیلوگرم انجام خواهد شد.

تیم ملی تکواندو ایران برای دفاع از دو عنوان قهرمانی خود در مسابقات تکواندوی قهرمانی آسیا که در سال‌های 2008 و 2010 رقم خورد، راهی ویتنام خواهد شد. این مسابقات 9 تا 11 اردیبهشت ماه در "هوشی مینه" ویتنام برگزار خواهد شد.