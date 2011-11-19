مرکز نگهداری معتادان زن در گیلان راه اندازی می شود

سرهنگ محمود تقی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه طبق بر آورد 500 معتاد پر خطر در سطح استان وجود دارد، افزود: معتاد پر خطر به معتاد تزریقی تلقی می شود که انتقال دهنده بیماری های چون ایدز و هپاتیت در داخل استان باشند.

وی همچنین با اشاره به اینکه در حومه شهرستان رشت یک مرکز نگهداری و ساماندهی معتادان پر خطر راه اندازی شده است، اظهارداشت: این مرکز با همکاری یک تشکل غیر دولتی و فرماندهی انتظامی استان ایجاد شده است.

جانشین دبیر شورای هماهنگی ستاد مواد مخدر گیلان گفت: تاکنون افزون بر250 نفر که بخشی از این افراد لامکان بودند دستگیر، ساماندهی، درمان و دوبار وارد جامعه شدند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، چهار مرکز بخش خصوصی در شهرهای تالش، لاهیجان و رشت ( دو مرکز) فعالیت دارند.

تقی آبادی با بیان اینکه در تمامی شهرستان گیلان باید مراکز درمانی دولتی معتادان ایجاد شود، گفت: در حال حاضر 116 مرکز درمانی در استان وجود دارد که بیشتر در بخش خصوصی فعال هستند.

وی همچنین مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی در استان را به ترتیب پنج و 13 مرکز عنوان کرد.

جانشین دبیر شورای هماهنگی ستاد مواد مخدر گیلان با بیان اینکه ازاواسط سال گذشته روند تولید و توزیع مواد مخدر صنعتی به داخل کشور 25 تا 30 درصد کاهش پیدا کرد، افزود: این کاهش به دلیل برخوردی که پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان انجام داد و مقداری از کشتزارها امحا و همینطورآفت بخشی از مزارع را از بین برد عملا باعث کاهش ورود 30 درصدی مواد مخدر به داخل کشور شد.

وی همچنین با اعلام اینکه ورود مواد مخدر به تناسب مقاطع خاص و تقاضای که بین مصرف کنندگان در استان وجود دارد معمولا کم یا زیاد می شود، اظهارداشت: در استان در مقاطعی که کار کشاورزی و صیادی شروع می شود متاسفانه به دلیل دیدگاه غلطی که بین برخی از کشاورزان و صیادان وجود دارد روند مصرف مواد مخدر افزایش می یابد.

تقی آبادی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه متاسفانه در اعلام آمار کشفیات امروز از مواد روان گردان ( مواد افیونی صنعتی ) بیشتر به چشم می خورد، چرا استفاده از این مواد بیشتر شده است، گفت: به دلیل تبلیغات کاذبی که از طریق ماهواره، اینترنت و سایر رسانه ها انجام می شود.

وی افزود: تبلیغات مبنی براینکه این مواد به هیچ عنوان اعتیاد آور نیست به سرعت قابل ترک و کنار گذاشتن است، همه این مواد تبلیغات غلط است.

جانشین دبیر شورای هماهنگی ستاد مواد مخدر گیلان ادامه داد: علی رغم اینکه مواد صنعتی وابستگی جسمی نداشته ولی وابستگی روانی شدیدی در فرد ایجاد می کند.

وی با اعلام اینکه متاسفانه توزیع کنندگان و قاچاقچیان نسل فعال جامعه را هدف قرار داده اند، افزود: در یک مقاطعی که دانشجویان و دانش آموزان دبیرستان ها نیاز به فعالیت ذهنی زیادی دارند مثل زمان امتحانات، تبلیغات زیادی در این زمینه انجام می شود، متاسفانه افراد زیادی به این سمت و سو کشیده می شوند.

تقی آبادی دلیل دیگر در بحث گرایش به مواد روان گردان را نداشتن قانون دانست و افزود: قوانینی که از قبل بود در خصوص مواد مخدر صنعتی به عنوان کالا یا دارویی قاچاق تلقی می شد.

وی تاکید کرد: قانون جدیدی که تصویب و ابلاغ شده است، کشف بالای 30 گرم اعدام و حبس های طولانی مدت را به همراه دارد.

جانشین دبیر شورای هماهنگی ستاد مواد مخدر گیلان در ادامه روند افزایش مواد مخدر در داخل کشور را کنترل شده ذکر کرد.