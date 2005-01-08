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۱۹ دی ۱۳۸۳، ۱۱:۳۵

بزودي؛

بخش تخصصي مدرسه مكاتباتي قرآن افتتاح مي شود

بخش تخصصي مدرسه مكاتباتي قرآن بزودي از سوي فرهنگسراي قرآن افتتاح و فعاليت آن آغاز مي شود .

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر"، راه اندازي اين بخش از جمله فعاليت هاي پيش بيني شده براي فصل زمستان فرهنگسراي قرآن اعلام شده است .

مدرسه مكاتباتي فرهنگسراي قرآن طي يك سال و نيم فعاليت ، 40 هزار نفر را جذب  و تحت پوشش آموزش قرآن كريم قرار داده است .

به گفته رئيس فرهنگسراي قرآن، در بخش تخصصي اين مدرسه كه به زودي افتتاح خواهد شد ، گرايش ها و رشته هاي تخصصي از جمله صوت و لحن ، قرائت ، آشنايي با مفاهيم و تعاليم قرآني ، به صورت تخصصي آموزش داده خواهد شد .

هدف از فعال شدن اين بخش ، ارتقاء آگاهي و توانمندي هاي قرآني علاقمندان اعلام ، و پيش بيني شده  راه اندازي و فعاليت اين بخش جمع كثيري از علاقمندان علوم و مباحث قرآني كه امكان حضور در كلاس ها و بهره گيري از فضاي آنها را ندارند ، به صورت مكاتباتي و كاملا تخصصي ، آموزش هاي لازم را ديده و به تقويت علائق خود بپردازند .

فرهنگسراي قرآن ، 5/1 سال است كه با توجه به اهميت قرآن و جايگاه رفيع آن در بين اقشار مختلف جامعه و همچنين به منظور تسهيل در يادگيري قرائت اين كلام آسماني، اقدام به تأسيس مدرسه مكاتباتي قرآن كرده است تا همه مردم با هر موقعيت ، سن و تحصيلاتي بتوانند به صورت كاربردي قرآن كريم را فرا گيرند .  

کد مطلب 146292

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