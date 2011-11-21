ثانیه شماری امواج نامرئی برای سقوط فرهنگها

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جامعه بشری در حالی زندگی در عصر فناوری و جهش علمی را سپری می کند که برخی از این فناوریها به علت عدم مهندسی دقیق در فرهنگ جوامع میزبان، موجب شده تخریب فرهنگی شدیدی آن جوامع را تهدید کند.



ماهواره به عنوان یکی از دستاوردهای جدید بشری امروز به گونه ای در تخریب فرهنگ، نقش خود را به عنوان یک بازیگر تاثیرگذار به خوبی ایفا می کند که در سکوت مدعیان فرهنگی اگر چاره ای اندیشیده نشود از فرهنگ جوامع چیزی باقی نخواهد ماند.



در این میان شبکه های فارسی زبان از قبیل "فارسی وان"،"20"، "پی ام سی"، "جی ای ام، "پرشین استور"، "من و تو"، "جیم کلاسیک" و شبکه های متعدد فارسی زبان با رویکردهای مختلف در تخریب فرهنگ ایرانی وارد عرصه ای شده اند که نقش شبکه های داخلی ایران در آنها کمرنگ است.

فارسی وان با رهبری غول رسانه ای یهود میلیارد "مرداک" در حالی پا به عرصه شبکه فارسی زبان گذاشته است که این روزها کمتر خانواده ایرانی از نفوذ اثرات این شبکه و سیستم های تلقین شده از سوی سیستم این شبکه صهیونیستی در امان است.

گسست فرهنگی و رابطه خانوادگی در شبکه های ماهواره ای و وارد کردن این فرآیند شوم از طریق امواج ماهواره ای به گونه ای شده که امروز در همه خانواده های ایرانی می توان ردپای مستقیم یا غیرمستقیم از اثرات تبلیغی و فرهنگی شبکه های ماهواره ای پیدا کرد.





نشان دادن فیلم هایی که در آن هوسبازی حرف اول را می زند و عشق واقعی با هوس تمیز داده نمی شود، مردانی که همه امتیاز شهرت و اعتبارشان به هوس بازی بیشتر است و هر مردی خوش تیپ تر باشد، مقبولیتش در جامعه و پیش زنان بیشتر است از رویکردهای اساسی شبکه های ماهواره ای است.



شبکه های ماهواره ای در سریالهایی که پخش می کنند با رویکردی کاملا زیرکانه سعی بر آن دارند که خود را به شکل های مختلف به جامعه و فرهنگی ایران نزدیک تر جلوه دهند و این نزدیکی در روند دوبله کاملا غیرحرفه ای در سریالهای این شبکه ها معلوم است استفاده از ضرب المثلها و تکیه کلامها و جملات کاملا ایرانی که این خود به نوعی فریب بیننده را به دنبال دارد.

تاثیر منفی بر روابط بین افراد، اختلاف خانوادگی و شکستن حریمهای خانواده. وقتی افراد در برنامه های ماهواره می بینند که افرادی با انزواطلبی و مقابله با افراد خانواده اشان یا حتی خیانت به آنها می توانند موفق باشند، این امر خانواده را به سوی اختلافات داخلی، کم اهمیت شدن نقش پدر، ایجاد اختلاف بین زوجین و دوری فرزندان از والدین می کشاند. یا در سوی دیگر وقتی که پدر و مادری به همراه پسر یا دختر جوانشان نظاره گر تصاویر نادرست هستند، همین مسئله موجب از بین رفتن پرده های حجاب بین افراد خانواده و در نتیجه شکستن قبح افعال می شود. ترویج هوس خواهی و تنوع طلبی در سریالها و فیلمهای ماهواره ترویج هوس خواهی و تنوع طلبی چیزی است که در سریالها و فیلمهای نمایش داده شده در ماهواره مشاهده می شود، بازیگرانی هستند که تنها به خاطر زیبایی هایشان جلوی دوربین ها حاضر می شوند و در سراسر پخش برنامه زیبایی های ظاهری و جسمی شان به صورت بسیار پررنگ نمایش داده می شود. در طرف دیگر قضیه عموم سریالها و فیلمهایی که برای مخاطب ایرانی و مسلمان ماهواره آماده سازی می شود، سعی می شود که در آن برای افراد حق چشیدن روابط دیگر علاوه بر روابط زناشویی را محفوظ بداند و در واقع کمترین اثر این آسیب کمرنگ شدن رابطه عاشقانه بین زنها و شوهرها و عدم رضایت خواهد بود.

البته مهمترین آسیب های ماهواره در حوزه فردی و شخصی، تشتت و نا آرامی فکری و عدم امنیت روانی، عدم اعتماد به اطرافیان و دروغگو دانستن همه یا اکثر افراد، ایجاد روحیه دوگانگی شخصیتی در دراز مدت و بروز ناهنجاری های فردی و اجتماعی، القای افسردگی و غم و ایجاد ناامیدی به ویژه در بین جوانان با سیاه نمایی و مسموم کردن جوّ فکری، همچنین ترویج هیجان کاذب خصوصا در ابعاد سیاسی و احساسی انسان است. همچنین مهمترین آسیب های ماهواره در بحث فرد در خانواده تضعیف و نادیده گرفتن پیوند و حق مسلم زناشویی، القای تجربه چندین باره عشق توسط زن و مرد حتی بعد از ادواج، بی فرهنگ و بی کلاس معرفی کردن والدین دارای فرهنگ سنتی و اصیل، القای این موضوع که عشق گمشده هر فرد، دنبال او می گردد و معرفی دوست دخترها و دوست پسرها به عنوان دوستان خانوادگی و نه حتی به عنوان عاشق و معشوق است.



در این میان غول رسانه ای، رابرت مرداک یهودی آمریکانشین به عنوان یکی از شبکه های ماهواره ای است که امروز در میان سایر شبکه های ماهواره ای در کمتر از چهار سال از آغاز این فعالیت شبکه، پروژه ای بلند مدت را در سر می پروراند و از ابتدای امر با هدف نابودسازی بنیان خانواده در مرحله فاز نخست آغاز به کار کرده و با ملایمت و ظرافت خاصی پیشروی کرد به طوری که اکثر نقشه های شوم این شبکه بدون واکاوی و اطلاع رسانی، برنامه هایی بی خطر و بدیهی جلوه می کردند و اکنون با گذشت چند سال ، فارسی1 به تازگی وارد فاز جدید خود شده است، در این مرحله از پروژه که به "فاز خشونت" معروف است، موسیقی و سریال هایی با محتوای انواع خشونت ها به نمایش گذاشته شده اند.



البته آنچه که حائز اهمیت است، هدف از اجرای پروژه خشونت است. در واقع هدف از اجرای این مرحله، ایجاد خشونتهای سمعی و بصری برای مخاطب است که نهایتا به رفتار فرد و در سطحی وسیع تر به جامعه لطمه ای جدی وارد می کند که در بلندمدت منجر به تفرقه و از هم گسیختگی کل جامعه می شود. جامعه ای که با اتحاد خود سدی عظیم در برابر هجوم دشمنان ایجاد کرده است.

خشونت پنهان که این نوع خشونت در ورای رسانه ها اعم از شبکه های اجتماعی، مطبوعات و صدا و سیما است. بدان معنا که به صورت آشکارا به اِعمال خشونت نمی پردازند و آن را به صورت غیرمستقیم به کار می گیرند و مخاطب متوجه آن نیست مانند فیلم هایی با مضامین اسلام هراسی.

خشونت آشکار که در این حالت از خشونت، رسانه واضح و مبرهن به خشونت پرداخته و آشکارا از آن استفاده می کنند مانند برنامه های بوکس و فیلم های خشونت آمیز.

در "فاز خشونت" شبکه فارسی1 ، سریال هایی با مضامین خشونت در روابط جنسی، خشونت در موسیقی و خشونت در رفتار میان فردی به نمایش گذاشته شده اند.

شبکه صهیونیستی مرداک در قالب شبکه فارسی وان که در قالب ترویج سیاست های صهیونیستها و شبکه جاسوسی آمریکا وارد عرصه شده است. در این مرحله با نمایش 24 ساعته سریال هایی غالبا خشونت بار سعی می شود تا مخاطب به کرات با انواع رفتارهای خشونت آمیز مواجه شود و این روند ملکه ذهن وی گشته و به مرور در رفتار افراد تجلی یابد.



سست شدن بنیان خانواده از دیگر تبعات حضور بدون کنترل و حتی با کنترل ماهواره در خانواده است. ورود ماهواره به خانه را می توان به منزله ورود یک فرد نامحرم و لاابالی دانست که دوست ناباب برای فرزندان است، درصدد اختلاف افکنی بین زنها و شوهرهاست، به ناموس افراد چشم طمع دارد، دین افراد را می گیرد، مرزها و حریمهای خانواده را می شکند، به آسانی حقیقتهای سیاسی و اجتماعی را وارونه جلوه می دهد، دزد وقت افراد است و اگر بتواند حتما سری هم به کیف پول افراد خواهد زد. خرید ماهواره به منزله دعوت این فرد ناباب به منزلهاست.



مجاز شمردن خیانت زن به شوهر و زشتی زدایی از روابط قبل از ازدواج و حتی حاملگی بدون روابط قانونی، اهانت به والدین و بی توجهی به آنها ، نفوذ جادو و طلسم در زندگی روزمره بازیگران همه و همه باعث شده فیلم ها و سریال های ماهواره ای به طور هدفمند عفت و اخلاق اجتماعی را نشانه گیری کنند.

فارسی وان از ابتدا با هدف نابودی بنیان خانواده جامعه ایرانی پیشروی نموده و از این موضع کناره گیری نمی کند همان گونه که در "فاز خشونت" نیز به ظرافت بدان پرداخته و در ورای خشونت در بی بند و باری و فحشا را به ارمغان آورده که از اولویت های کاری این شبکه است.



ترویج خانواده های بی سامان و لجام گسیخته در مقابل ساختار سنتی خانواده، ترویج و عادی جلوه دادن خیانت زن به همسر و البته شوهر به زن، بی اهمیت جلوه دادن احترام به والدین، عادی جلوه دادن رابطه جنسی دختر و پسر قبل از ازدواج، هویت زدایی از مفهوم خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی مستقل، عادی جلوه دادن سقط جنین برای دختران قبل از ازدواج به عنوان راه حلی طبیعی برای رفع دلهره های احتمالی در روابط جنسی دختر و پسر، ترویج مفهوم زندگی با دیگران به جای ازدواج، ترویج فمینیسم و کم رنگ کردن نقش مرد در جامعه در حد کسی که تنها برای رفع برخی نیازهای زن خلق شده است مراحل نخست در ترویج خشونت مدنظر شبکه رابرت مرداک صهیونیست است.

همچنین شبکه فارسی وان در گام دوم فعالیت های تخریبی خود بر علیه فرهنگ ایرانی و اسلامی و تخریب و ایجاد از هم گسیختگی خانواده ها در جامعه ایران فرایندهای خاصی را در پیش گرفته است تعصب زدایی از کانون خانواده و ترویج بی تفاوتی نسبت به حریم خانواده و افزایش اختلافات با توسل به خشونت، ترویج رابطه جنسی بین والدین با فرزندانشان، افزایش تأثیرپذیری جنسی و خشونت در جوانان و نوجوانان به خصوص از طریق پخش موزیک ویدئوهای خاص، پی ریزی و ایجاد آمادگی ذهنی تفکر شیطان پرستی در نوجوانان و جوانان و افزایش خشونت از طریق این قبیل موسیقی‌ها.

عمده فعالیت شبکه های ماهواره ای منسوب به مخالفان انقلاب اسلامی ترویج ابتذال، تخریب قید و بندهای اخلاقی و ارائه سرگرمی های سبک و کم مایه است. پیش از این، آمریکایی ها و لس آنجلس نشینان عامل اصلی اجرای پروژه های رسانه ای غیر اخلاقی بودند. در یک سال اخیر نیز شبکه ای موسوم به فارسی وان توسط یک صهیونیست سرمایه دار پا به عرصه رسانه ای گذاشت که به طور مطلق سعی در از بین بردن اخلاق ایرانیان داشته است در تازه ترین فرآیند فعالیت خود بر ضد اسلام و انقلاب اسلامی، وارد فاز تخریب اخلاق و هویت ایرانی شد.



باید توجه داشت شبکه های ماهواره ای با توجه به ذائقه ایرانی سعی می کنند در مناسبت ها همانند رویکرد شبکه های داخل ایران موضع بگیریند و خود را مقید به اسلام و آئین و آداب و رسوم ایرانی و اسلامی جلوه دهند و به نوعی اعتماد سازی خاص برای مخاطب ایرانی را مدنظر دارند و از این راه به اهداف خاصی می رسند.



دو شبکه با عنوان "من و تو یک و دو" وابسته به نهادهای در خدمت سیاست های مخرب دولت انگلیس همچون شبکه فارسی وان اما با روش هایی پیچیده تر به ترویج فساد و ابتذال مشغول هستند. علاوه بر این ها، شبکه بی بی سی فارسی که به طور معمول به پخش اخبار و برنامه های سیاسی اختصاص داشته، به تازگی وارد فازهای جدیدتری چون پخش کنسرت موسیقی و نمایش سریالهایی با رویکرد ضد اسلامی شده است.

مذهب در شبکه های ماهواه ای به عنوان یک اصل مطرح نیست

مذهب در شبکه های ماهواه ای به عنوان یک اصل مطرح نیست و به نوعی چیزی جاافتاده است ولی در این میان استراتژی مذهب ستیزی دولت های غربی آرام نشسته و شبکه های ماهواری متخصص تبلیغ مسیحیت برای جوانان مسلمان و خانواده های ایرانی طراحی شده و با تمام توان و با همه ابزار دست به کار هستند تا در کنار فرهنگ دین و مذهب ملت ایران را نیز نابود کنند.



تبلیغ راحت و نرم و البته تا حد مقبول سیاست گذاران این شبکه ها به گونه ای است که به اعتراف برخی مسئولان در برخی شهرهای کشور ایران شاهد ایجاد کلیساهای خانگی هستیم، یعنی همان چیزی که سیاست گذاران شبکه های ماهوارهای مبلغ مسیحیت دارند.



در این میان آنچه خود را به عینه نشان می دهد اثرات مخرب شبکه های ماهواره ای بر مذهب و ارزشها، سنت ها و آرمانها و اهداف ملت ایران است، ملتی که لحظه لحظه تاریخ پرافتخارش حماسه و عزت و اقتدار است ولی امروز در مقابله با تهاجم فرهنگی به ناچار آرام آرام می رود دستهایش را به نشانه تسلیم بالا ببرد.



نباید دروغ گفت و چشم ها را به روی واقعیت های تلخ جامعه بست. امروز در گوشه گوشه شهرهای ایران حتی شهرهای کوچک و روستاها و در میان عشایر اتفاقاتی رخ می هد که در کنکاش و بررسی و تحلیل علل وقوع آن همیشه پای شبکه های ماهواره ای است.



رشد روزافزون آمار طلاق در کشور، خیانت، قتل و خشونت، دختران فراری، اعتیاد، زنان خیابانی، رواج بی بند و باری های اخلاقی و جنسی، انحرافات اخلاقی تنها گوشه کوچک از آن چیزی است که تاکید شبکه های ماهواره ای بر آن است.



وضعیت حال حاضر کشور در مواجهه با تهاجم فرهنگی، عدم هوشیاری در مقابل هشداری بود که مقام معظم رهبری بارها در مناسبت ها و جلسات مختلف عنوان فرمودند و عدم درک صحیح برخی مسئولان از احساس خطر رهبری موجب بروز وضعیت ناهنجاری موجود در جامعه است نباید به خودمان و به مردم دروغ بگویم که در مواجهه با تهاجم فرهنگی غرب تا به امروز مغلوب بودیم.



از همان زمان که مقام معظم رهبری هشدار دادند که دشمن در حال تدارک یک جنگ تمام عیار فرهنگی و یک شبیخون فرهنگی است باید هوشیار می بودیم، چرا که دشمن از هر وسیله و رسانه ای که در اختیار داشت برای مورد حمله قرار دادن فرهنگ اسلامی و ایرانی و تخریب ارزشها و سنت ها بهره برده است و ماهواره یکی از این رسانه هاست. در بعد فرهنگی دشمن هر چه که توان داشته سرمایه گذاری کرده است تا شبکه های ماهواره با تهی کردن جامعه از درون اسباب از هم پاشیدگی جمهوری اسلامی که متکی بر مردم مسلمان است را فراهم آورد. دشمنان خیلی خوب فهمیده اند که تنها راه شکست جمهوری اسلامی دور کردن مردم از اسلام و آموزه ها و فرهنگ اسلامی است.

تاثیر منفی بر روابط بین افراد، اختلاف خانوادگی و شکستن حریمهای خانواده وقتی افراد در برنامه های ماهواره می بینند که افراد چقدر با انزوا طلبی و حتی مقابله با افراد خانواده شان و یا حتی خیانت به آنها می توانند موفق باشند، این خانواده را به سوی اختلافات داخلی، کم اهمیت شدن نقش پدر، ایجاد اختلاف بین زوجین و دوری فرزندان از والدین می کشاند. یا در سوی دیگر وقتی که پدر و مادری به همراه پسر یا دختر جوانشان نظاره گر تصاویر فیلمی هستند که در آن یک معاشقه ولو خفیف صورت می گیرد، همین مسئله موجب از بین رفتن پرده های حجاب بین افراد خانواده و در نتیجه شکستن قبح افعال می شود.

ترویج هوس خواهی و تنوع طلبی آنچه در سریالها و فیلمهای نمایش داده شده در ماهواره مشاهده می شود، بازیگرانی هستند که صرفا به خاطر زیبایی هایشان جلوی دوربین ها حاضر می شوند، و در سرتاسر پخش برنامه زیبایی های ظاهری و جسمی شان به صورت بسیار پررنگ نمایش داده می شود به گونه ای که محرک شهوت افراد باشد. در طرف دیگر قضیه عموم سریالها و فیلمهایی که برای مخاطب ایرانی و مسلمان ماهواره آماده سازی می شود، سعی می شود که در آن برای افراد حق چشیدن روابط دیگر علاوه بر روابط زناشویی را محفوظ بداند.

همین مسئله علی الخصوص در مردان موجب این می شود که حتی برای تفریح که شده به دنبال رفع عطش تنوع طلبی شان باشند. و حتی اگر به دلایل خودداری از انجام اعمال خارجی اعمال خودداری کنند، ولی ذهنشان درگیر این مسئله باشد. کمترین اثر این آسیب کم رنگ شدن رابطه عاشقانه بین زنها و شوهرها و عدم رضایت و تمایل جنسی خواهد بود.



در حوزه فردی هم مهمترین آسیب های ماهواره در حوزه فردی و شخصی، تشتت و نا آرامی فکری و عدم امنیت روانی، عدم اعتماد به اطرافیان و دروغگو دانستن همه یا اکثر افراد، ایجاد روحیه دوگانگی شخصیتی در دراز مدت و بروز ناهنجاری های فردی و اجتماعی، القای افسردگی و غم و ایجاد نا امیدی بویژه در بین جوانان با سیاه نمایی و مسموم کردن جوّ فکری، همچنین ترویج هیجان کاذب خصوصا در ابعاد سیاسی و احساسی انسان است.

همچنین مهمترین آسیب های ماهواره در بحث فرد در خانواده تضعیف و نادیده گرفتن پیوند و حق مسلم زناشویی، القای تجربه چندین باره عشق توسط زن و مرد حتی بعد از ادواج، بی فرهنگ و بی کلاس معرفی کردن والدین دارای فرهنگ سنتی و اصیل، القای این موضوع که عشق گمشده هر فرد، دنبال او می گردد و معرفی دوست دخترها و دوست پسرها به عنوان دوستان خانوادگی و نه حتی به عنوان عاشق و معشوق است.



بی شک آنچه در این میان به عنوان یک امر مطرح است عدم توانمندی سریالهای و مجموعه ساخت داخل کشور برای جذب مخاطب است به گونه ای که این امر موجب شده مخاطبان شبکه های داخلی که ذائقه آنها تامین نمی شود به سوی شبکه ماهواره ای کشیده شوند.



عدم تامین ذائقه مخاطب ایرانی و برنامه ریزیهای نامناسب شبکه های داخلی موجب شده هر روز اقشار خاصی به سوی شبکه های ماهواره ای سوق داده شوند.



رسانه ملی هر چند با توجه با سیاست گذاری های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طرح و برنامه ریزی برنامه های خود گام بر می دارد ولی باید اذعان داشت در این راستا نیز رسانه ملی آنچنان که باید نتوانسته به وظیفه تبیین شده اش عمل کند به گونه ای که بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران نیز بر این امر که موجب مخاطب گریزی شده است تاکید دارند.



دشمن همواره کوشیده در قالب تهاجم فرهنگی از همه ابزارها و روزنه ها استفاده می کند چه در بعد فضای مجازی و چه در بعد شبکه های ماهواره ای و ایجاد ابتذال در جامعه.

بی شک در فضای مجاز ی که وادی دیگر در قبال تهاجم فرهنگی است سازمان تبلیغات اسلامی جور سایر دستگاههای متولی فرهنگی را کشیده و این سازمان علی رغم تمامی کاستیها و کمبود بودجه ها توانسته در عرصه مجازی انقلابی بزرگ و گسترده در مقابله داشته باشد. سازمان تبلیغات با حضور قاطع در فضای مجازی و تبیین فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی فعالیتی گسترده نموده و در حوزه اینترنت و فضای مجازی موفق عمل کند.



در این میان نیروی انتظامی که کوشیده با جمع آوری ماهواره و مقابله با ان در حوزه خدمت به فرهنگ ایرانی و اسلامی گام های موثر همواره با غرض ورزیهای و اظهار نظرهای غیرمنصفانه برخی از مدعیان فعالیت های فرهنگی مواجه بوده است.



سیطره اراوح بر تولیدات و سریالهای تلویزونی، کلیشه ای بودن فیلم ها و سریالهای تولیدی، فیلمنامه های غیرکارشناسی و تولیداتی که تنها برای پرکردن کنداکتور برنامه ها است موجب شده به نوعی دلزادگی از تولیدات شبکه های داخلی ایجاد شود.



اصلاح رویکرد در تولیدات تلویزیونی و تولید آثار مخاطب پسند می تواند عامل مهم در بازگشت مخاطبانی باشد که از رسانه ملی و شبکه های داخلی ریزش شده اند.

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